¿Necesitas ayuda con WhatsApp? Así puedes contactar al soporte

WhatsApp advirtió sobre el aumento de ‘estafas WhatsApp’ que utilizan números, correos electrónicos y perfiles falsos para hacerse pasar por su servicio de atención al cliente WhatsApp.

La plataforma recalcó que solo se debe contactar a soporte a través de los canales oficiales: el formulario y la sección de ayuda dentro de la aplicación.

Esto es crucial para evitar fraudes y proteger la información personal del usuario.

Interacción con inteligencia artificial

La compañía explicó que algunas respuestas del servicio de atención al cliente pueden ser generadas con inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, estas respuestas estarán claramente identificadas para que el usuario sepa cuándo está interactuando con esta tecnología.

Además, WhatsApp nunca solicitará datos sensibles como:

PIN de verificación

Contraseñas

Información bancaria

Códigos de autenticación

Para contactar al soporte oficial de WhatsApp, la forma más segura es hacerlo directamente desde la aplicación.

El usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar a Ajustes. Seleccionar Ayuda. Acceder a Contáctanos.

Desde allí, podrá describir el problema y enviar la consulta al equipo de soporte.

WhatsApp responde únicamente desde su cuenta oficial de atención al cliente, que cuenta con una insignia de verificación y la etiqueta Cuenta oficial de atención al cliente.

Si durante la conversación interviene la inteligencia artificial, las respuestas aparecerán identificadas con el ícono IA, lo que permite distinguirlas de otros mensajes.

Métodos comunes de fraude

WhatsApp advierte sobre cuentas falsas que se hacen pasar por soporte para robar datos confidenciales como contraseñas o códigos, información que la plataforma nunca solicitará.

En esta modalidad de estafa telefónica, los delincuentes se hacen pasar por personal de soporte técnico de WhatsApp para robar cuentas.

Ante cualquier mensaje de asistencia sin la insignia oficial de verificación, se debe evitar responder, bloquear el número y reportarlo de inmediato.

La tendencia apunta a fraudes cada vez más sofisticados que combinan llamadas telefónicas con inteligencia artificial para clonar o generar voces más creíbles y engañar a las víctimas.

Cambio en el sistema de atención

La compañía confirmó que ya no atiende mensajes enviados directamente a sus correos electrónicos de soporte.

Ahora, la única forma de iniciar una consulta es a través del formulario oficial en su sitio web, desde donde el equipo sí responderá por correo electrónico usando direcciones con el dominio oficial.

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