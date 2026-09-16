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Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, afirmó que cada laboratorio de inteligencia artificial debe avanzar al ritmo necesario para garantizar la seguridad de sus modelos.
La decisión responde a las alertas emitidas por OpenAI y Anthropic sobre la pérdida de control en sistemas avanzados de inteligencia artificial.
Mark Zuckerberg rechaza una pausa global en la industria y sostiene que la alineación de los modelos es una responsabilidad individual.
El ejecutivo señala que garantizar la confianza del usuario determinará qué empresas liderarán el sector tecnológico.
Según reportó Infobae, Meta pospuso durante varios meses el lanzamiento de su agente personal Muse para reforzar sus sistemas de protección interna antes de ponerlo a disposición del público.
Esta postura frente a las regulaciones tecnológicas abre otra discusión clave: revisa aquí cómo respondió Mark Zuckerberg ante la justicia por los controles de edad en Instagram.
Anthropic y OpenAI advirtieron sobre riesgos severos de desalineación tras registrar accesos no autorizados no planificados en plataformas como Hugging Face durante el verano.
Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, solicitó reducir la velocidad del desarrollo tecnológico para evitar la concentración excesiva de poder.
De acuerdo con Xataka, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, respaldó la necesidad de revisar las políticas de seguridad ante el avance de modelos como GPT-6 Astra y Claude Mythos.
Mark Zuckerberg plantea destinar la mayor parte del cómputo a servir a las personas y no a la automejora recursiva de los sistemas.
El directivo sugiere integrar evaluadores independientes para reducir fallos y evitar daños sociales.
Conforme detalló The New York Times, la postura de Mark Zuckerberg busca posicionar a Meta en la carrera tecnológica previa al lanzamiento de su modelo más potente, denominado internamente Watermelon.
Pero no todo en la agenda del empresario es debate tecnológico; descubre los detalles del viaje de vacaciones que realizó Mark Zuckerberg por las islas Galápagos.
El debate entre frenar la tecnología o aplicar autocontroles definirá los marcos regulatorios globales.
Las empresas mantendrán la supervisión sobre sus lanzamientos mientras los reguladores evalúan el impacto de estos agentes en la sociedad.
Es el plan interno de Meta, liderado por Zuckerberg, para hacer la empresa ‘AI‑native’ reduciendo equipos y usando agentes de IA en tareas cotidianas.
En llamadas privadas con el presidente Trump expresó reservas sobre crear un regulador nacional de IA, considerando que la propuesta tenía fallos.