Jorge Carrión, en entrevista con EL COMERCIO: “La IA no nos va a extinguir”

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El escritor y crítico español Jorge Carrión visitó Ecuador en el marco de la Feria del Libro de Guayaquil (16-20 septiembre de 2026), y también estuvo en Quito, donde conversó con EL COMERCIO sobre inteligencia artificial.

El escritor analiza sus riesgos, su impacto cultural y la necesidad de aprender a convivir con estas herramientas.

🤖 Actualidad de la inteligencia artificial

Para Jorge Carrión, el debate actual sobre inteligencia artificial se mueve entre posiciones enfrentadas.

En su análisis identifica a los grandes empresarios tecnológicos (Sam Altman, Mark Zuckerberg) , a los defensores de la regulación y a quienes, después de trabajar en tecnología, adoptan discursos de advertencia sobre sus posibles consecuencias.

Esta discusión cobró fuerza luego de que, miembros de empresas desarrolladoras como Anthropic, alertaran sobre los riesgos de seguridad en sus desarrollos tecnológicos.

Carrión considera necesario mantener una posición crítica frente a estos discursos.

A su juicio, la realidad se encuentra entre la utopía y la distopía, aunque actualmente existe una mayor cercanía con esta última.

El escritor también cuestiona los mensajes apocalípticos sobre una IA capaz de exterminar a la humanidad.

Explica que estos sistemas todavía dependen de las personas para mantener los centros de datos y las fuentes de energía.

📚 ‘Membrana’ anticipó parte del debate

Algunas de las obras de Jorge Carrión que abordan el tema de la IA.

La relación entre inteligencia artificial y literatura forma parte de la obra de Jorge Carrión.

En su libro ‘Membrana’, el escritor incorporó una historia relacionada con Bob y Alice, dos sistemas de IA que desarrollaron un lenguaje propio.

Carrión recordó en la entrevista que ese episodio ya había ocurrido años atrás y que actualmente herramientas como ChatGPT o Claude pueden recibir instrucciones para crear lenguajes propios.

Para él, el fenómeno no es nuevo, aunque sí resulta muy atractivo para el medio actual.

Su interés por la IA también se relaciona con la ciencia ficción.

Desde ‘Frankenstein’, recordó, existe una tradición narrativa que presenta a la vida artificial como una creación destinada a rebelarse contra sus creadores.

🔎 ¿Cómo convivir con la inteligencia artificial?

Carrión plantea que la respuesta debe comenzar por la reflexión.

Antes de utilizar una nueva herramienta, considera necesario conocer sus características y pensar en el tipo de relación que se quiere establecer con ella.

También advierte sobre la dependencia. Según explicó, las plataformas buscan mantener la interacción con los usuarios y pueden generar una relación similar, en algunos aspectos, a la que produjeron el scroll infinito y los mecanismos de interacción de las redes sociales.

El escritor señala además que el uso de IA tiene consecuencias materiales, como el consumo de energía y agua.

Por eso propone tomar decisiones personales sobre qué usos resultan realmente necesarios.

Si quieres profundizar en los marcos normativos de la IA, también podemos revisar cómo avanzan los debates sobre la regulación de la IA en los organismos internacionales como la ONU.

📰 La verificación es clave en los medios de comunicación

Para Carrión, la inteligencia artificial puede tener aplicaciones útiles en el periodismo.

Mencionó como ejemplo la posibilidad de modificar el rostro de un testigo protegido para preservar su identidad.

Sin embargo, considera indispensable revisar cualquier contenido producido con IA.

La herramienta puede ofrecer respuestas verosímiles aunque no conozca la información correcta.

Por eso recomienda pedir fuentes, comprobarlas y verificar los resultados.

Jorge Carrión, nacido en Tarragona en 1976, es escritor, crítico cultural y académico español.

Es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y ha desarrollado una obra que incluye novelas, ensayos y proyectos sonoros.

Entre sus trabajos vinculados con la tecnología destaca ‘Membrana’ y el pódcast ‘Solaris, ensayos sonoros’.

Su visita a Ecuador permitió revisar desde la literatura y la cultura algunos de los principales debates sobre la inteligencia artificial, desde sus posibilidades hasta la necesidad de establecer una relación más consciente con estas herramientas.

Inteligencia artificial; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es la inteligencia artificial y para qué sirve? La inteligencia artificial es una tecnología capaz de analizar datos, reconocer patrones y generar respuestas o contenido. Se utiliza en educación, salud, empresas, entretenimiento y servicios digitales para automatizar tareas, resolver problemas y apoyar la toma de decisiones. ❓ ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa aprende patrones a partir de grandes cantidades de datos y crea textos, imágenes, audios, videos o código según las instrucciones del usuario. Sin embargo, sus respuestas pueden contener errores, por lo que conviene revisar la información antes de utilizarla.

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