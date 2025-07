La inteligencia artificial, en la actualidad, está redefiniendo la forma en la que escribimos, leemos e incluso concebimos la creación literaria. A propósito de recientes declaraciones del escritor y periodista español Juan José Millás, recogidas por La Vanguardia, quien calificó a ChatGPT como “una maravilla. Escribe y habla con sintaxis, algo que el 98% de la población no sabe hacer“, conversamos con varios autores de habla hispana para entender el papel de esta tecnología dentro de la escritura y la literatura.

🤖 Juan José Millás y la inteligencia artificial

Foto: Europa Press.

Juan José Millás, en el pódcast ‘El Mono Desnudo’ de La SER, confesó su fascinación por ChatGPT. Lo describió como una herramienta capaz de superar a la humanidad en la coherencia y el uso correcto de la sintaxis. “Ya supera a la humanidad en que es capaz de escribir con sintaxis y con coherencia. Tú le pides a cualquier persona que te escriba con coherencia cinco folios sobre su propio trabajo con sintaxis y sin faltas de ortografía y no es capaz”, afirmó, citado por La Vanguardia. Para él, se trata de un descubrimiento que está revolucionando la comunicación.

🔍 Jorge Carrión

Foto: Instagram @jorgecarrion21.

“El autor como conceptualizador, diseñador de prompts y editor”

En su libro ‘Los campos electromagnéticos’, el escritor español Jorge Carrión realiza una suerte de hibridación entre humano y máquina: el autor entabla un dialogó creativo con las IA GPT-2 y GPT-3.

En entrevista con este medio, Carrión considera que la inteligencia artificial está ayudando en la intimidad del proceso creativo y será cada vez más usada como herramienta de edición. Advierte, sin embargo, que aún estamos lejos de que compita con la literatura de ambición estética: “La metáfora no es cálculo estadístico, es un cortocircuito que no se puede calcular”.

Para él, un escritor que habría amado y detestado la IA al mismo tiempo podría haber sido Isaac Asimov. Su obra retrata tanto un mundo habitado por robots como otro en el que la inteligencia artificial ha sido prohibida.

🧠 Carla Araneda

Foto: Instagram @condezadeloslibros.

“Crear es generar algo 100% nuevo y único”

La escritora chilena Carla Araneda Condeza, quien desarrolló la antología internacional ‘Mentes sintéticas’, centrada en IA, considera que la IA cumple un rol más bien asistencial. “Tiene una capacidad de almacenamiento y de repetición de patrones que ya existen; no es que vaya a crear, porque crear es generar algo 100 % nuevo y único, y eso no es lo que hace. Lo que estamos viendo es que replica estilos de escritores que ya existen“. De acuerdo con Araneda, los textos generados por IA carecen de identidad, coherencia y estilo propio. Ha recibido textos creados por inteligencia artificial en concursos literarios y asegura que el lector puede notar fácilmente que no hay un individuo detrás.

Para Araneda, escritores comprometidos con la innovación, como Julio Cortázar o Roberto Bolaño, quizás habrían experimentado con la IA.

🎨 Issa Aguilar

Foto: Facebook Issa Aguilar Jara.

“La IA es una herramienta juguetona, pero también de cuidado”

La escritora y editora ecuatoriana Issa Aguilar Jara dedicó un número de la revista ‘Monda y Lironda’ al tema. Reconoce que al inicio la IA le generaba miedo, pero ahora la ve como una herramienta más. Aunque destaca su potencial, subraya que la sensibilidad humana sigue siendo irremplazable. La IA “tiene una sensibilidad programada que es como muy de manual“. Para Aguilar, el ego del escritor dificulta que acepte ser un mero director de prompts. En cuanto al lado más humano: “Prefiero seguirles teniendo como pares a mis amigos escritores, a mis amigos lectores con quienes puedo conversar”.

Para la escritora cuencana, Efraín Jara Idrovo habría detestado la IA, a pesar de haber sido muy juguetón con el lenguaje, pues era más bien tradicionalista. En cambio, escritores como Nicanor Parra o Sor Juana Inés de la Cruz habrían jugado y experimentado más con ella.

💡 Diego Hurtado Molina

Foto: Instagram @diegohurtado44.

“Las herramientas tecnológicas deberían ir de la mano con lo analógico”

Desde la ficción especulativa, el escritor ecuatoriano Diego Hurtado Molina ha explorado la IA en su obra ‘La Influencia’. Cree que su uso debe potenciar la escritura, no sustituir la creatividad humana. “La IA se está pareciendo más a un organismo intangible donde receptan datos, crea he intuye, pienso que los escritores al saber utilizar la IA pueden humanizar a través de su pensamiento crítico, creatividad, conciencia“. Aunque convive con ella, Hurtado insiste en defender el libre albedrío del escritor. Ve en la IA una posibilidad para expandir los libros a otros formatos: audiolibros, animaciones, redes sociales.

Para Hurtado Molina, Howard Phillips Lovecraft habría aprovechado la IA para explorar un horror cósmico y tecnológico. En cambio, George Orwell la habría rechazado por su vínculo con formas invisibles de control.

🌈 ¿Se puede escribir literatura sin humanidad?

La discusión no gira en torno a la utilidad de la inteligencia artificial, sino a su esencia. ¿Puede una máquina generar emociones genuinas? ¿Tiene sentido hablar de literatura sin un autor con identidad, historia y sensibilidad? Las respuestas de los escritores consultados coinciden en un punto: la IA puede ayudar, pero no reemplazar. La literatura, al menos por ahora, sigue siendo un acto profundamente humano.

