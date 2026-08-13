Instagram cambia su logo después de 10 años y las redes ya tienen una opinión

Instagram renovó su marca denominativa en la app y generó opiniones divididas por su nuevo estilo.

Instagram renovó el texto que aparece en la parte superior de la aplicación tras diez años. El icónico logo de la cámara con degradado no cambia; el ajuste se limita únicamente a su marca denominativa.

La actualización busca modernizar la interfaz, pero la combinación entre trazos de imprenta y detalles cursivos encendió de inmediato la conversación en las redes sociales.

El anuncio de una nueva marca denominativa

El anuncio se oficializó este jueves 13 de agosto de 2026 por medio de Adam Mosseri, responsable de la plataforma, quien confirmó la actualización a través de una publicación en sus cuentas personales.

Según explicó el ejecutivo, el objetivo principal era conseguir una imagen más limpia y moderna que conservara la simplicidad del diseño original, tras una década sin modificaciones en este elemento.

Instagram renueva su marca denominativa y genera reacciones divididas entre los usuarios.

Una mezcla de estilos que desata críticas

De acuerdo con Digital Trends, la nueva propuesta tipográfica combina líneas rectas propias de la letra de imprenta con remates curvos y estilizados heredados de la antigua cursiva.

Este diseño híbrido provocó reparos inmediatos en medios especializados como The Verge y MobileSyrup, cuyos analistas calificaron la decisión como cuestionable al considerar que el contraste resulta extraño y resta legibilidad al nombre de la marca.

Instagram le dijo adiós a su clásico logo tras 10 años: así es el nuevo diseño.

Antecedentes visuales y contexto regulatorio

Esta modificación se suma a la trayectoria de ajustes de la red social, que en 2016 reemplazó su emblemática cámara retro por el diseño abstracto actual e introdujo la tipografía propia Instagram Sans en 2022.

Asimismo, el rediseño coincide con la creciente presión regulatoria por parte de la Comisión Europea hacia Meta, exigiendo cambios profundos en sus plataformas para frenar patrones de uso adictivos.

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