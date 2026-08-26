Instagram busca conquistar la televisión mientras Netflix apuesta por el contenido de formato corto

La guerra por el tiempo de pantalla alcanza un punto de convergencia inédito entre redes sociales y el streaming.

Instagram, referente del formato corto gracias a los Reels, inicia su expansión directa al televisor, mientras Netflix y Amazon Prime Video recorren el camino inverso al integrar dinámicas de consumo rápido en sus plataformas.

La conquista del televisor: la apuesta de Instagram

De acuerdo el medio LVN , Meta busca evitar que los creadores migren a otras aplicaciones para publicar formatos extensos.

Para ello, Instagram para TV se incorpora al ecosistema de televisores Samsung en Estados Unidos, sumándose a su presencia en Amazon Fire TV y Google TV.

La estrategia contempla pruebas con video horizontal, series por episodios y transmisiones en vivo adaptadas a la gran pantalla.

La aplicación también permite ver Stories en la pantalla grande y enviar Reels desde el móvil al televisor.

Según informó The Hollywood Reporter, Tesa Lyons, vicepresidenta de producto de la firma, afirmó que “la televisión es la próxima frontera para nosotros”.

Instagram desafía a Netflix: el ambicioso plan de la red social para conquistar las pantallas de televisión.

De las series al scroll: el Netflix de los videos cortos

Según 20 bits, las plataformas tradicionales incorporan dinámicas del consumo móvil mediante herramientas de navegación vertical.

Netflix lleva esta tendencia a su aplicación con Clips, un feed personalizado de fragmentos verticales de series, películas y especiales que permite descubrir contenido, añadirlo a Mi lista y compartirlo.

En una línea similar, Prime Video Clips ofrece momentos de películas, series y eventos deportivos dentro de su aplicación.

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