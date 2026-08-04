Google Calendar añade 200 colores: así puedes usarlos

La actualización permite personalizar tonos de eventos mediante un selector RGB para equipos y usuarios.

Durante años, Google Calendar limitó la clasificación de actividades a 11 colores predeterminados, una restricción que dificultaba la segmentación en agendas con un alto volumen de tareas.

Con su actualización más reciente, la aplicación suma una paleta de hasta 200 opciones cromáticas y un selector RGB para definir matices exactos, ofreciendo alternativas avanzadas de organización visual a todos sus usuarios globales.

Precisión y control de color personalizado

La incorporación más relevante es la integración del control de color personalizado.

A través del selector RGB, los usuarios pueden ingresar valores específicos sin depender únicamente de las alternativas predefinidas de la plataforma.

Sin embargo, el selector RGB completo es exclusivo de la web y la API, no de las apps móviles.

Esta herramienta responde a la necesidad de categorizar la información visualmente para una mejor gestión del tiempo en el día a día.

Google Calendar amplía su personalización con una paleta de hasta 200 colores para organizar eventos.

Utilidad en equipos de trabajo y cuentas personales

En entornos profesionales o equipos que comparten calendarios, la diversidad de tonos permite asignar colores corporativos a cada cliente, así como diferenciar proyectos o departamentos sin repetir etiquetas.

La función se encuentra activa de forma automática tanto en cuentas personales de Google como en plataformas de Google Workspace, sin necesidad de ajustes previos en el sistema.

Google también amplió su paleta de colores predeterminados de 11 a 24 opciones (no solo 11 como antes), disponible tanto en web como en apps móviles.

¿Cómo aplicar los nuevos colores?

la actualización comenzó a implementarse el 17 de junio de 2026, y Google advirtió que el despliegue podría tardar más de 15 días en completarse para todos los usuarios.

De acuerdo con Infoexpo, estos son los pasos a seguir para utilizar la nueva función:

Abre Google Calendar y crea un evento nuevo o edita uno existente. Haz clic en el círculo de color ubicado junto al título de la actividad. Despliega la paleta de 200 tonos o selecciona la herramienta RGB para ingresar un código exacto. Guarda los cambios para aplicar la tonalidad elegida.

Con esta herramienta, Google responde a una de las demandas más frecuentes en el ámbito del trabajo remoto y la productividad digital.

Más allá de un cambio estético, la flexibilidad del selector RGB se convierte en una mejora clave para optimizar la gestión del tiempo y mejorar la claridad visual en agendas compartidas.

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