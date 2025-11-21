Todas las sorpresas de Gemini 3, la nueva IA de Google ‘más inteligente’

La nueva generación de Inteligencia Artificial (IA) de Google ya está aquí, marcando el inicio de la era Gemini 3.

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Este lanzamiento se consolida como un hito clave en la carrera tecnológica global, según reporta la agencia EFE.

Este modelo promete un salto audaz en cómo interactuamos con la tecnología y cómo resolvemos problemas complejos.

💡Gemini 3: La IA que “lee el ambiente”

El programa Gemini se ha transformado en uno de los proyectos científicos más ambiciosos de Google, según recordó Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet.

Solo en dos años, la IA evolucionó de procesar texto e imágenes a “leer el ambiente”, un concepto que captura su avanzada comprensión del contexto, explica EFE.

El modelo ya se incorpora progresivamente a productos clave como el Modo IA en el Buscador, la aplicación Gemini y la nueva plataforma Google Antigravity.

@alandaitch ¿El nuevo Gemini 3 Pro de Google realmente piensa? 🔗 Accede a través de : gemini.google.com Lo puse a prueba con 3 tests de pensamiento lateral que otros modelos de Inteligencia Artificial no superaron. Primero, un acertijo clásico para ver si caía en la trampa del "overfitting". Después, le mostré imágenes de manos con 6 dedos para probar su análisis visual, y los resultados fueron sorprendentes. Finalmente, le pedí generar una imagen con un detalle que va contra todos sus datos de entrenamiento. Mi conclusión: Gemini 3 Pro es el modelo de Inteligencia Artificial que más se acercó a "razonar" de todos los que probé. ♬ original sound – Alan Daitch

🚀 Gemini 3 Pro supera las pruebas más difíciles

Google afirma que Gemini 3 es su herramienta “más inteligente” hasta la fecha, orientada hacia la Inteligencia Artificial General (IAG), indica La Tercera.

La compañía resalta mejoras en razonamiento multimodal y en la capacidad para abordar desafíos complejos.

Esto abarca ámbitos como la ciencia, las matemáticas y la programación, consolidando el esfuerzo iniciado con las versiones previas de Gemini.

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La versión preliminar, Gemini 3 Pro, ya está disponible para usuarios y desarrolladores, debutando con resultados impresionantes.

Supera de forma significativa a sus predecesores en los principales test de referencia.

Por ejemplo, el modelo obtiene calificaciones de “nivel doctoral” en pruebas como Humanity’s Last Exam y GPQA Diamond, según las cifras difundidas por Google y mencionadas por El Tiempo de Colombia.

🧠 El modo que desvela lo inédito: Deep Think

¿Qué sucede cuando una IA va más allá del análisis? Google introduce Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento reforzado que amplía aún más las capacidades del modelo.

En evaluaciones internas, este modo superó las marcas de Gemini 3 Pro en la resolución de desafíos inéditos y tareas de planificación a largo plazo.

Este modo Deep Think alcanza un 45,1% en ARC-AGI, una referencia que prueba la habilidad de la IA ante tareas nunca antes vistas.

Por ahora, este sistema atraviesa una fase de evaluaciones de seguridad antes de llegar a los suscriptores Google AI Ultra.

🛠️ ¿El socio digital definitivo?

Gemini 3 está diseñado para ser un “agente digital” capaz de planificar y ejecutar flujos de trabajo de principio a fin, precisa La Tercera.

El modelo puede procesar recetas manuscritas en distintos idiomas o transformar videoclases extensas en recursos interactivos como tarjetas didácticas.

Incluso es capaz de analizar grabaciones deportivas para elaborar planes de entrenamiento personalizados.

La compañía sitúa a Gemini 3 como una herramienta integral para “aprender, construir y planificar”.

Este avance más sólido en codificación agentiva se refuerza con la nueva plataforma Google Antigravity, que permite a los agentes de IA planificar, codificar y validar software de manera autónoma.

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🔐 Seguridad y disponibilidad: el paso final

Google destaca que este es su modelo “más seguro hasta ahora”, con pruebas internas y evaluaciones externas, incluyendo el AISI del Reino Unido, menciona La Tercera.

La compañía afirma que Gemini 3 mejora la resistencia frente a inyecciones de comandos y reduce sesgos.

El despliegue inicial se ha activado para usuarios y desarrolladores en Estados Unidos. Este modelo es una herramienta que no solo responde, sino que actúa.

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