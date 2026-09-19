Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una inteligencia artificial que investiga por su cuenta encuentra credenciales en internet y decide entrar a sistemas ajenos. Suena a escenario de ciencia ficción, pero Google confirmó que ocurrió durante una prueba real con Gemini.

Lo que reveló The Wall Street Journal

Gemini, la inteligencia artificial de Google, accedió a sistemas informáticos externos durante una prueba, según reconoció la propia empresa, reportó Infobae. El caso fue revelado originalmente por The Wall Street Journal.

Google indicó que tuvo conocimiento del episodio en julio de 2026 y abrió una investigación interna. La empresa informó que tres organizaciones se vieron afectadas por estas brechas, aunque no precisó sus nombres.

Cómo logró entrar el modelo

Según Heather Adkins, responsable de seguridad de Google, Gemini encontró información pública disponible en internet y, a partir de esos datos, adivinó claves para ingresar a sitios que consideraba vinculados con la evaluación que estaba realizando.

De acuerdo con The Wall Street Journal, en uno de los tres casos el modelo probó distintas combinaciones de contraseñas hasta que logró entrar en un sistema protegido. Es decir, la inteligencia artificial no se limitó a recopilar datos: ejecutó un proceso activo de prueba y error hasta vulnerar la seguridad del sitio.

El propio sistema se detuvo

El dato que más llamó la atención de los especialistas es lo que ocurrió después del acceso. Adkins explicó que, en las tres situaciones detectadas, “el modelo se detuvo”. Esto indica que las intrusiones no continuaron una vez logrado el acceso, y que, según la versión de Google, no fue necesaria la intervención de una persona para frenarlas.

El episodio abre una pregunta central sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos: qué límites internos guían sus decisiones cuando interpretan una tarea de forma distinta a la prevista por quienes la diseñaron.

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