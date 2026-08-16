¿Cómo denunciar una cuenta falsa en Facebook o Instagram si se hacen pasar por ti?

Instagram y Facebook cuentan con mecanismos oficiales para reportar y eliminar perfiles que suplantan la identidad de usuarios o familiares.

Descubrir que alguien creó un perfil con tus fotos, nombre o datos personales para engañar a tus contactos es un problema frecuente.

Actuar con rapidez ante una suplantación de identidad reduce el riesgo de fraudes, extorsiones o acoso digital.

Pasos para reportar una suplantación en Instagram

Si la cuenta falsa se encuentra en Instagram y utiliza tu información personal, debes gestionar la solicitud desde sus canales oficiales.

¿Cómo actuar si crean un perfil falso con tu nombre en Instagram?

Ingresa al formulario de ayuda oficial de Instagram o busca las opciones de reporte dentro de la misma aplicación. Completa el formulario adjuntando tu nombre completo, correo de contacto y una fotografía clara de tu documento de identidad para verificar que eres el titular real. En el caso de representantes legales, padres o tutores de un menor o persona imposibilitada, la denuncia puede enviarse de forma directa desde el Centro de Ayuda adjuntando la documentación correspondiente.

Pasos para reportar una suplantación en Facebook

Si el perfil sospechoso está operando en , el proceso se realiza directamente sobre la cuenta infractora o a través de su centro de asistencia.

¿Cómo actuar si crean un perfil falso con tu nombre en Facebook?

Ve al perfil falso en Facebook, haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona la opción Reportar perfil. Sigue las instrucciones en pantalla seleccionando la opción Suplantación de identidad e indica si se están haciendo pasar por ti o por un amigo. Si actúas como padre, tutor o representante legal de alguien que no puede gestionar la denuncia, utiliza el formulario oficial de suplantación en el Centro de Ayuda de Facebook para enviar los documentos probatorios.

Consejos de seguridad y tiempos de respuesta de la plataforma

Tras enviar el reporte, Meta revisará la solicitud y eliminará la cuenta de forma anónima en un plazo de pocas horas o días.

Pero conviene aclarar que “anónimo” se refiere a que el denunciante no es revelado a la cuenta reportada — no a que el proceso de revisión en sí sea anónimo o automático; sigue siendo una revisión caso por caso.

Para reforzar tu seguridad, activa la autenticación en dos pasos y protege tus datos personales. Si sufriste un hackeo, utiliza de inmediato las vías oficiales de recuperación de la plataforma.