¿Cómo cambiar de celular sin perder tus chats ni archivos en WhatsApp?

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro
Cambiar de teléfono suele generar incertidumbre por la posible pérdida de conversaciones, fotos y documentos.
Para evitarlo, WhatsApp ofrece procedimientos oficiales que garantizan un traslado seguro y completo del historial entre dispositivos.
De acuerdo con los canales oficiales de asistencia de WhatsApp, los usuarios disponen de dos alternativas principales para ejecutar el traspaso de información sin complicaciones:
Este método tradicional respalda la información en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone):
Para omitir la nube, es posible pasar el historial de un teléfono a otro mediante la red local:
La función de transferencia directa por QR funciona principalmente entre dispositivos con el mismo sistema operativo (Android a Android o iOS a iOS); para migraciones cruzadas (por ejemplo, de Android a iPhone), el proceso es distinto y suele requerir la app “Trasladar a iOS” u otro flujo específico
Siguiendo estas directrices, la migración de datos se realiza de forma ágil y sin perder archivos clave.
Todo el proceso cuenta con cifrado de extremo a extremo, garantizando la total privacidad de tu información.