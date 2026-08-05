¿Cómo cambiar de celular sin perder tus chats ni archivos en WhatsApp?

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

Cambiar de teléfono suele generar incertidumbre por la posible pérdida de conversaciones, fotos y documentos.

Para evitarlo, WhatsApp ofrece procedimientos oficiales que garantizan un traslado seguro y completo del historial entre dispositivos.

De acuerdo con los canales oficiales de asistencia de WhatsApp, los usuarios disponen de dos alternativas principales para ejecutar el traspaso de información sin complicaciones:

Traslado mediante copia de seguridad en la nube

Este método tradicional respalda la información en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone):

Crear la copia: En el teléfono antiguo, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad, vincula tu cuenta de almacenamiento y presiona Guardar.

En el teléfono antiguo, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad, vincula tu cuenta de almacenamiento y presiona Guardar. Restaurar en el nuevo equipo: Instala la app en el móvil nuevo e inicia sesión con el mismo número y la misma cuenta de correo. Al detectar el respaldo, presiona Restaurar y espera a que finalice la descarga.

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro.

Transferencia directa entre dispositivos

Para omitir la nube, es posible pasar el historial de un teléfono a otro mediante la red local:

Mantén ambos equipos cerca con WhatsApp instalado. En el teléfono antiguo, ve a Ajustes > Chats > Transferir chats y presiona Comenzar. Escanea con el celular viejo el código QR que aparecerá en la pantalla del nuevo dispositivo y mantén la aplicación abierta hasta completar el proceso.

Recomendaciones clave antes de migrar

Espacio y conexión: Comprueba que el nuevo equipo disponga de almacenamiento suficiente y conéctate a una red Wi-Fi estable.

Comprueba que el nuevo equipo disponga de almacenamiento suficiente y conéctate a una red Wi-Fi estable. Verificación de respaldo: Revisa que la fecha de la última copia de seguridad sea reciente para conservar los mensajes del día.

Revisa que la fecha de la última copia de seguridad sea reciente para conservar los mensajes del día. Precaución final: No desinstales WhatsApp ni borres el teléfono antiguo hasta confirmar que todo se haya recibido con éxito en el nuevo.

La función de transferencia directa por QR funciona principalmente entre dispositivos con el mismo sistema operativo (Android a Android o iOS a iOS); para migraciones cruzadas (por ejemplo, de Android a iPhone), el proceso es distinto y suele requerir la app “Trasladar a iOS” u otro flujo específico

Siguiendo estas directrices, la migración de datos se realiza de forma ágil y sin perder archivos clave.

Todo el proceso cuenta con cifrado de extremo a extremo, garantizando la total privacidad de tu información.

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