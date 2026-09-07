Cinco herramientas gratuitas de Google con inteligencia artificial que van más allá de Gemini

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Google cuenta con un amplio conjunto de plataformas para estudiar, investigar, crear imágenes y producir videos de forma gratuita.

Aunque Gemini es la herramienta más popular de Google, la compañía ofrece un ecosistema más amplio de plataformas gratuitas para distintas tareas.

Estas alternativas permiten desde procesar documentos para estudiar hasta generar contenido audiovisual o probar nuevos modelos de tecnología.

De acuerdo con Google Labs, estas son cinco herramientas gratuitas que permiten aprovechar la inteligencia artificial en distintas tareas.

1. ‘NotebookLM’ convierte documentos en material de estudio

Funciona como un cuaderno inteligente para analizar archivos PDF, webs, videos o audios. Genera resúmenes, respuestas directas y síntesis de voz.

Su versión gratuita permite hasta 100 cuadernos, 50 fuentes por cuaderno y 500.000 palabras por fuente.

2. ‘Google AI Studio’ permite experimentar con IA

Dirigida a estudiantes, investigadores y desarrolladores, esta plataforma web permite experimentar con los modelos de Gemini y crear prototipos mediante su API de manera gratuita, con límites de cuota según la región.

3. ‘Whisk’ apuesta por la creación de imágenes con IA

Herramienta creativa orientada a la generación de imágenes con IA mediante indicaciones de texto y referencias visuales.

Sus funciones están sujetas a la disponibilidad y condiciones de uso del servicio.

Cinco herramientas gratuitas de Google para estudiar, crear y experimentar con IA.

4. ‘Flow’ lleva la inteligencia artifical a la creación de videos

Espacio para generar y editar videos utilizando modelos como Veo, Gemini y Nano Banana.

Ofrece 50 créditos diarios gratuitos e incluye opciones para convertir texto e imágenes a video, extender clips y crear escenas.

5. ‘Google Translate’ facilita la traducción de contenidos y el estudio de idiomas

A través de Google Cloud, su plan Translation Basic ofrece traducir gratis los primeros 500 000 caracteres al mes en más de 100 idiomas, ideal para revisar textos de estudio y bibliografía internacional.

Más información de Google