El hábito que reduce la vida útil de los cables de carga de tus dispositivos electrónicos

Cuidar los cables de tus dispositivos electrónicos es esencial para prolongar su vida útil.

Según expertos, muchos problemas surgen en el conector, donde los cables suelen fallar.

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Robert Hyers, jefe del departamento de ingeniería mecánica y de materiales del Instituto Politécnico de Worcester, explica:

“A nivel microscópico, doblar un objeto más allá de su límite elástico provoca que los enlaces entre los átomos se rompan”.

Esto genera defectos llamados dislocaciones que pueden llevar a la ruptura del cable.

Recomendaciones para evitar daños

De acuerdo con BBC, entre las recomendaciones para evitar daños se encuentran:

No tirar del cable al desconectarlo; es mejor tirar del conector.

Evitar estirar cables demasiado cortos para alcanzar el enchufe.

No colocar el teléfono sobre el cable mientras se carga, ya que esto ejerce presión en el conector.

Enrollar los cables correctamente, aunque expertos como Michael Pecht afirman que la forma de enrollarlos no afecta su funcionamiento si no se aplican otros malos hábitos.

Pecht, fundador del Centro de Ingeniería Avanzada del Ciclo de Vida de la Universidad de Maryland, señala: “Nunca hemos visto fallos por enrollarlos mal”.

Sin embargo, enfatiza que la mayoría de los problemas provienen de cables baratos y de mala calidad.

Por lo tanto, invertir en cables robustos puede ser una buena decisión a largo plazo.

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La importancia de utilizar cables trenzados

Kyle Wiens, cofundador de iFixit, también resalta la importancia de cuidar los cables: “Cuando un cable se rompe, casi siempre es porque falla en la unión con el conector”.

Además, utilizar cables trenzados puede ofrecer una mejor protección debido a su resistencia y blindaje.

Apple ha adoptado esta tendencia en sus modelos más recientes.

Beneficios del cuidado de cables

Finalmente, cuidar tus cables no solo beneficia tu bolsillo al evitar reemplazos frecuentes, sino que también contribuye al medio ambiente al reducir residuos electrónicos.