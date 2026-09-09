Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La empresa de inteligencia artificial Anthropic registró el 9 de septiembre de 2026 la renuncia del investigador Jacob Coxon, quien alertó sobre la velocidad del desarrollo tecnológico y los riesgos de extinción humana asociados a la superinteligencia.

La salida del especialista reabrió el debate internacional sobre la falta de regulación y controles de seguridad en la industria tecnológica.

🤖 ¿Qué denunció Jacob Coxon al renunciar a Anthropic?

Jacob Coxon afirmó que las principales firmas de tecnología no están actuando con responsabilidad en el desarrollo de la superinteligencia.

Según reportó El País, el científico argumentó que las empresas compiten aceleradamente por liderar el sector, asumiendo riesgos elevados para la humanidad sin garantizar el control de los sistemas.

Si quieres profundizar en cómo el crecimiento financiero impulsa esta competencia de mercado, te recomendamos leer sobre la millonaria inversión que recibió Anthropic para consolidar su infraestructura tecnológica.

Publicación de Jacob Coxon.

⚠️ ¿Es real la posibilidad de riesgo de extinción por IA?

El líder de Ciencia de Alineación en Anthropic, Evan Hubinger, respaldó las declaraciones del exinvestigador y estimó en más de un 10% la probabilidad de un evento catastrófico en la próxima década.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, la principal preocupación técnica radica en la automejora recursiva, proceso donde un modelo crea versiones superiores de sí mismo sin intervención humana.

Para entender mejor el funcionamiento de estos modelos avanzados, puedes consultar nuestro análisis sobre cómo opera el sistema de aprendizaje del asistente Claude y sus avances recientes.

📊 ¿Cómo difieren OpenAI y Anthropic según los especialistas?

El exinvestigador señaló que OpenAI no comprende la dimensión global del problema, mientras que Anthropic entiende el peligro pero permanece atrapada en la competencia comercial.

France 24 detalló que la compañía eliminó de su carta de seguridad la promesa de pausar desarrollos en caso de no controlar sus riesgos.

🌍 Regulación global de la inteligencia artificial

Las advertencias coinciden con pedidos de ejecutivos e investigadores para implementar mecanismos de frenado y coordinación internacional ante sistemas sobrehumanos.

Las instituciones gubernamentales evalúan normativas para exigir un control más riguroso antes de liberar modelos avanzados.

Anthropic y Claude; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es Anthropic y para qué sirve Claude? Anthropic es una empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, un asistente diseñado para conversar, analizar información, redactar textos y apoyar tareas profesionales.

Claude se utiliza en ámbitos como programación, investigación, atención al cliente y creación de contenido, con un enfoque declarado en la seguridad y el control de los modelos de IA. ❓ ¿Claude de Anthropic es gratis o tiene suscripción? Claude ofrece acceso gratuito con límites de uso y planes de pago con mayor capacidad, modelos avanzados y funciones para trabajo profesional.

La disponibilidad concreta puede variar según el país, la versión de Claude y si el usuario accede desde la web, una aplicación o integraciones empresariales.

Te recomendamos: