Activa el modo ‘La Odisea’ en WhatsApp y personalizar tu celular

Los fanáticos de ‘La Odisea’, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, pueden llevar parte de su universo visual directamente a su celular.

Aunque WhatsApp no cuenta con un modo oficial inspirado en la película, los usuarios pueden personalizar WhatsApp cambiando el ícono, fondos, teclado y sonidos para recrear una estética basada en la aventura de Odiseo.

De acuerdo con Reduno, a continuación, se presentan los pasos para activar el modo ‘La Odisea’ en WhatsApp.

Pasos para activar el modo ‘La Odisea’

Cambiar el ícono de WhatsApp:

Descargar e instalar Nova Launcher desde Google Play Store. Configurarlo como lanzador predeterminado. Mantener presionado el ícono de WhatsApp. Seleccionar la opción “Editar”. Elegir cambiar el ícono. Seleccionar una imagen inspirada en ‘La Odisea’. Ajustar la imagen y confirmar los cambios. Se pueden utilizar diseños como: El casco de Odiseo, un barco griego en medio del mar, o una ilustración con estilo cinematográfico.

Cambiar el fondo del teclado de WhatsApp:

Abrir cualquier conversación de WhatsApp. Mostrar el teclado. Entrar a configuración del teclado. Seleccionar temas o mis temas. Elegir una imagen horizontal inspirada en la película. Guardar los cambios.

Activa el modo ‘La Odisea’ en WhatsApp. • Captura WhatsApp – IMDb

Personalizar el fondo de los chats:

Abrir la aplicación de WhatsApp. Pulsar los tres puntos superiores. Entrar en Ajustes. Seleccionar Chats. Ir a Fondo de pantalla. Elegir una imagen vertical temática y confirmar como fondo.

¿Qué necesitas para crear el modo ‘La Odisea’?

Para completar la personalización se recomienda tener:

Nova Launcher (solo Android).

Imagen cuadrada para el ícono.

Imagen horizontal para el teclado.

Imagen vertical para los chats.

Sonidos o música con estilo épico (opcional).

Las imágenes pueden obtenerse desde bancos gratuitos, redes sociales o mediante inteligencia artificial.

Con estos sencillos ajustes, tu celular estará listo para sumergirse en la épica travesía de ‘La Odisea’.

Estrenada el pasado 17 de julio de 2026 en cines, la película sigue el peligroso y legendario viaje de regreso a casa del rey Odiseo tras la caída de Troya.

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