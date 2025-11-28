Ecuador firma un acuerdo para prevenir el embarazo adolescente con apoyo de la ONU

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Ecuador oficializó una nueva política para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, con el respaldo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La firma del acuerdo se realizó este viernes 28 de noviembre de 2025 en Chimborazo, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).

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Ecuador lanza una política nacional para frenar el embarazo adolescente

Así, el Gobierno puso en marcha la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026-2035. La estrategia busca responder de forma coordinada y nacional a las vulneraciones que afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

EFE reportó que el acuerdo tiene como objetivo reducir de manera sostenida las tasas de embarazo adolescente. Además de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población menor de edad.

Las autoridades alertan sobre el impacto social

La firma del documento estuvo encabezada por la vicepresidenta María José Pinto. Ella insistió en que el embarazo adolescente “no son cifras, son niñas, sueños rotos y caminos que se interrumpen demasiado pronto”.

Daniel García, ministro subrogante de Desarrollo Humano, explicó que la meta principal es sensibilizar a la sociedad sobre la prevención del embarazo. Así como consolidar un “compromiso institucional” para garantizar que los usuarios reciban información, formación y orientación efectiva.

Datos que aún preocupan al país

Según cifras oficiales del MSP, Ecuador redujo de forma significativa la tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años entre 2014 y 2018.

Sin embargo, el país mantiene indicadores preocupantes: cada día se registran cuatro partos en niñas menores de 14 años y 84 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años.

Metas y ejes estratégicos hasta 2035

Pinto plantea reducir la tasa de embarazo adolescente en un plazo de diez años. Para lograrlo, el Gobierno trabajará en cinco ejes: educación, salud, transformación sociocultural, protección integral y sostenibilidad.

El plan incluye educación sexual en las aulas, medidas para evitar la deserción escolar y un acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el uso de anticonceptivos.

Además, el Gobierno activará el programa Aprendiendo en Familia para trabajar con hogares y cuidadores en prevención y acompañamiento; diseñará un modelo de atención especializada para víctimas de violencia sexual; e implementará un mecanismo financiero y normativo para garantizar la continuidad de la política más allá de los ciclos de gobierno.

Con información de EFE

Información externa: Embarazo adolescente

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