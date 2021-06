En dos colegios de Quito y en Riobamba hubo malestar por falta de segundas dosis Pfizer

Valeria Heredia (I)

En dos colegios de Quito se reportaron inconvenientes por la falta de vacunas -segundas dosis de la firma Pfizer-BioNtech-, este viernes 11 de junio del 2021. Ocurrió en el municipal Benalcázar, en el norte, y en el Técnico San José, en el sur.

Galo Vasco, de 52 años, y su esposa Mónica Yánez, de 55, acudieron al segundo plantel educativo habilitado como punto de inoculación. Llegaron a las 08:15 para acceder a la segunda dosis de esta firma. La primera fue aplicada el 21 de mayo del 2021 en la Universidad De los Hemisferios.

Sin embargo, este viernes no lograron acceder a la fórmula. “Nos dijeron que se acabaron; solo habían llevado 30”.

Vasco explica que “hubo mucha desorganización y que, pese a tener el agendamiento impreso y en digital, no les atendieron”.

Esto provocó malestar en las personas que se acercaron al punto de inmunización. “Nos pidieron que vayamos a otros sitios de inmunización, en el Colegio La Salle, pero tampoco tuvimos resultados positivos”.

Finalmente, la pareja terminó recorriendo varios puntos de inmunización. “Estuvimos en la Universidad Salesiana, en la Providencia y en el Benalcázar y no tuvimos suerte. Mañana esperaremos ir a buscar la vacuna en los puntos masivos. Aunque no sabemos si madrugar o no. Hay una gran desorganización y tenemos temor al contagio por tanta movilización”.

En el Colegio Benalcázar también se reportaron problemas. Las personas que acudieron a la segunda aplicación tuvieron que esperar al menos cuatro horas para acceder a la misma.

John Cruz, de 49 años, y su madre Sonia Peralta, de 72, estuvieron desde las 09:00 en el establecimiento. “Tenemos agendamiento para la segunda dosis de Pfizer, pero nos dijeron que se acabaron; solo llegaron 90 fórmulas”.

Ellos decidieron esperar. Finalmente a las 13:00 le administraron la segunda.

Escasez en Sangolquí y Riobamba

En Sangolquí (cantón Rumiñahui) ocurrió lo mismo. Alberto, de 79 años, acudió junto a su esposa para recibir la segunda dosis de Pfizer-BioNtech. Le correspondía en el Colegio Jacinto Jijón y Caamaño, en el sector de El Choclo. Este punto no se habilitó. Le pidieron que se traslade a la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). “Tomamos un taxi y fuimos a la ESPE, pero no nos atendieron. Nos dijeron que no había vacunas y que volvamos al día siguiente (sábado 12 de junio del 2021). Espero ir y que me apliquen pronto la dosis”.

En Riobamba también se reportaron casos similares. La Asociación Nacional de Derechos de Pacientes y Familias Vulnerables del Ecuador señaló que en esa ciudad una de sus integrantes acudió al Hospital Geriátrico para la segunda administración de la fórmula de Pfizer. Le dijeron que no había vacunas. “Anduve todo el día en el Colegio San Felipe, en la Espoch. Y ya no tienen Pfizer; se les agotó”.

Coordinación de Quito responde

Este Diario consultó al Ministerio de Salud sobre los inconvenientes y no hubo una respuesta concreta. Por medio de Comunicación de la Coordinación Zonal 9 (Distrito Metropolitano de Quito) se dijo que “todas” las personas que se encontraban en los lugares (colegios Benalcázar y San José) recibieron las segundas dosis.

Si se retiraron de estos lugares pueden acercarse a uno de los puntos de inoculación masivos el fin de semana: Unidad Educativa Consejo Provincial (sur), Coliseo de la Universidad Central del Ecuador (centro norte), Centro de Convenciones Bicentenario (norte).

Además, en un comunicado, la Cartera señala que se ha evidenciado la presencia de ciudadanos en los distintos centros, que acuden con recetas y certificados médicos en los que se solicita que el paciente sea inoculado con determinada marca de vacuna. Y se recordó a la ciudadanía que debe asistir a los centros, según la cita asignada en la página web.