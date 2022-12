Solo el 18% de personas en situación de calle usa métodos anticonceptivos

La presencia de habitantes de calle es frecuente en toda la capital. Un estudio analizó su salud sexual y reproductiva. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 82% de los habitantes de calle en Quito dijo no utilizar ningún método anticonceptivo. Así lo señala un nuevo estudio desarrollado en este 2022, por parte del Municipio capitalino.

El levantamiento de la información se hizo en 24 días y seis noches. Se definió una muestra de 793 personas. De ese grupo, el 14% aseguró que usaba preservativo y el 4% dijo que utilizaba métodos como implante, ligadura, pastillas, entre otros mecanismos.

Asimismo, un grupo detalló no emplear ninguna alternativa. Claro que también hubo quienes aseguraron no mantenerse sexualmente activos y otros, no conocer sobre este tipo de métodos.

Esta realidad repercute en la salud sexual y reproductiva de esta población, sin contar con que, en muchos casos, perpetúa el círculo de la permanencia en las calles de la ciudad.

El registro de datos se dio entre la Unidad Patronato Municipal San José y la Secretaría de Inclusión Social. Para esto se contó con el apoyo de expertos de organizaciones especializadas, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Hay acciones

El Patronato cuenta con un programa que atiende a personas con experiencia de vida en calle y en movilidad humana. Entre los servicios están el comedor inclusivo, alojamiento (Hogar Comunidad de Calle, Casa del Hermano), apoyo psicológico y actividades para generar medios de vida en corto y mediano plazo.

En estos espacios brindan información sobre métodos anticonceptivos, sexualidad responsable y consentida y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las labores se ejecutan con la Secretaría de Salud del Municipio y contemplan talleres de psicoeducación, sensibilización, entrega de kits (lubricante, preservativos y afiche informativo).

Para estas actividades han contado con el apoyo de la fundación Little Smile. Igualmente, hay un proceso de acompañamiento para pruebas de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Estas se realizan en centros de salud y con la asesoría técnica de la Fundación Ecuatoriana Equidad.

Sin embargo, hay quienes no se acogen a los servicios. Frente a esto, la entidad municipal cuenta con equipos de abordaje en calle, para motivar la vinculación a procesos denominados como intramurales. En Quitumbe, Eloy Alfaro y Eugenio Espejo, por ejemplo, hay tres técnicos por cada zona.

Varias manos

En las calles, la realidad tiene diversas complicaciones. La Cruz Roja Pichincha cuenta con un programa para atención a habitantes de calle y se han encontrado con casos como una persona diagnosticada con VIH y otras que manifestaron molestias en los genitales.

La institución proporciona primeros auxilios. No obstante, no cuenta con recursos para la atención específica del área.

Lo que hace es direccionar a centros de salud. Pero, muchas veces, los pacientes se resisten a acudir. En otros casos, no cuentan con documentos de identidad. Al respecto, el Ministerio de Salud indica que esto no es un impedimento para recibir atención en los establecimientos públicos.

El equipo de la Cruz Roja sale a las calles de Quito las noches de los jueves y los sábados. En cada ocasión, el personal atiende a unas 150 personas.

Por su parte, el Ministerio de Salud coordina acciones en el Centro de Salud El Panecillo, en la Zonal Manuela Sáenz, junto con el Albergue San Juan de Dios. Allí gestionan turnos para que los usuarios puedan adoptar un método anticonceptivo.

De acuerdo con la disponibilidad, entregan los insumos y hacen seguimiento. Dan charlas sobre temas como la línea 171, para agendar turnos para asistencia médica.

Espacios complejos

En los recorridos por Quito, el equipo de la Cruz Roja ha identificado sitios de mayor afluencia de personas en situación de calle: los alrededores de la Basílica del Voto Nacional, el Hospital Eugenio Espejo, el Colegio Mejía y en las plazas del Centro Histórico.

Además, han observado que hay quienes van cambiando de sitios. Aquellos que acudían a los exteriores del Colegio Mejía se han dividido en otros espacios, como las plazas; otros que han ido del parque El Ejido a la Basílica, etc.

De las 793 personas registradas en el levantamiento de información, 453 se concentraron en la Administración Zonal Manuela Sáenz, es decir, se desplazan en barrios del Centro de Quito.

