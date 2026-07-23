Tarta vasca: el postre de queso que conquista con su interior cremoso
La tarta vasca es un postre español de superficie caramelizada e interior cremoso, fácil de preparar e ideal para cualquier ocasión. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
La tarta de queso quemada se ha convertido en uno de los postres más populares de los últimos años. Se caracteriza por su apariencia rústica, una superficie dorada que realza el sabor del queso y un interior suave y cremoso. No necesita base de galleta ni decoraciones elaboradas: su encanto está en la sencillez y el equilibrio entre sabor y textura. A continuación, encontrarás la recetapaso a paso.
🍰 Ingredientes
600 g de queso crema a temperatura ambiente
250 ml de crema de leche
180 g de azúcar
3 huevos grandes
20 g de harina de trigo
1 cucharadita de esencia de vainilla
Una pizca de sal
Consumida con moderación, la tarta vasca puede formar parte de una alimentación equilibrada como un postre ocasional.
👨🍳 Preparación
Precalentar el horno a 220 °C.
Cubrir un molde redondo de 20 cm con papel para hornear, dejar que sobresalga por los bordes.
Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa.
Incorporar los huevos, uno a uno, mezclando suavemente.
Agregar la crema de leche, la vainilla y la sal.
Añadir la harina tamizada y mezclar hasta integrar completamente.
Verter la preparación en el molde.
Hornear durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro aún tiemble ligeramente.
Dejar enfriar completamente y luego refrigerar al menos cuatro horas antes de servir.
👌✨ Valor nutricional aproximado
Por porción
Calorías: 430 kcal
Proteínas: 8 g
Grasas: 34 g
Carbohidratos: 24 g
Azúcares: 21 g
Calcio: Alto aporte gracias al queso y los lácteos.
👩🍳 😋Consejos para una tarta perfecta
Utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente para lograr una mezcla homogénea.
No sobrebatir la preparación para evitar exceso de aire.
El centro debe quedar ligeramente tembloroso al salir del horno; terminará de cuajar durante el reposo.
Refrigerar varias horas antes de servir para obtener una textura más cremosa.
Preparar la recetaun día antes: el sabor mejora con el reposo.
🍮 ¿Con qué acompañarla?
Frutos rojos frescos.
Mermelada de frambuesa o frutos del bosque.
Compota de higos.
Café espresso.
Té negro.
Vino dulce o un vino de cosecha tardía.
🧀✨ Con una corteza intensamente caramelizada y un interior que se deshace en cada bocado, la tarta vasca demuestra que las mejoresrecetassuelen ser las más sencillas. Anímese a prepararla en casa y descubra por qué este clásico español sigue conquistando paladares alrededor del mundo.