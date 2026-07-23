Tarta vasca: el postre de queso que conquista con su interior cremoso

La tarta de queso quemada se ha convertido en uno de los postres más populares de los últimos años. Se caracteriza por su apariencia rústica, una superficie dorada que realza el sabor del queso y un interior suave y cremoso. No necesita base de galleta ni decoraciones elaboradas: su encanto está en la sencillez y el equilibrio entre sabor y textura. A continuación, encontrarás la receta paso a paso.

🍰 Ingredientes

600 g de queso crema a temperatura ambiente

250 ml de crema de leche

180 g de azúcar

3 huevos grandes

20 g de harina de trigo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Consumida con moderación, la tarta vasca puede formar parte de una alimentación equilibrada como un postre ocasional.

Una corteza dorada que esconde un corazón cremoso

👨‍🍳 Preparación

Precalentar el horno a 220 °C.

el horno a 220 °C. Cubrir un molde redondo de 20 cm con papel para hornear, dejar que sobresalga por los bordes.

un molde redondo de 20 cm con papel para hornear, que sobresalga por los bordes. Batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa.

el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla lisa. Incorporar los huevos, uno a uno, mezclando suavemente.

los huevos, uno a uno, mezclando suavemente. Agregar la crema de leche, la vainilla y la sal.

la crema de leche, la vainilla y la sal. Añadir la harina tamizada y mezclar hasta integrar completamente.

la harina tamizada y hasta integrar completamente. Verter la preparación en el molde.

la preparación en el molde. Hornear durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro aún tiemble ligeramente.

durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro aún tiemble ligeramente. Dejar enfriar completamente y luego refrigerar al menos cuatro horas antes de servir.

👌✨ Valor nutricional aproximado

Por porción

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 8 g

Grasas: 34 g

Carbohidratos: 24 g

Azúcares: 21 g

Calcio: Alto aporte gracias al queso y los lácteos.

👩‍🍳 😋Consejos para una tarta perfecta

Utilizar todos los ingredientes a temperatura ambiente para lograr una mezcla homogénea.

todos los ingredientes a temperatura ambiente para lograr una mezcla homogénea. No sobrebatir la preparación para evitar exceso de aire.

para evitar exceso de aire. El centro debe quedar ligeramente tembloroso al salir del horno ; terminará de cuajar durante el reposo.

; terminará de cuajar durante el reposo. Refrigerar varias horas antes de servir para obtener una textura más cremosa.

varias horas antes de servir para obtener una textura más cremosa. Preparar la receta un día antes: el sabor mejora con el reposo.

🍮 ¿Con qué acompañarla?

Frutos rojos frescos.

Mermelada de frambuesa o frutos del bosque.

Compota de higos.

Café espresso.

Té negro.

Vino dulce o un vino de cosecha tardía.

🧀✨ Con una corteza intensamente caramelizada y un interior que se deshace en cada bocado, la tarta vasca demuestra que las mejores recetas suelen ser las más sencillas. Anímese a prepararla en casa y descubra por qué este clásico español sigue conquistando paladares alrededor del mundo.

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