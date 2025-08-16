El pie frío de mango es un postre tropical y refrescante, perfecto para los días calurosos o para coronar cualquier comida especial. Su base crujiente se fusiona con un relleno cremoso y dulce, elaborado con mango fresco, leche condensada y crema, creando una combinación que conquista a grandes y chicos. A continuación, encontrarás la receta paso a paso y prácticos consejos para que disfrutes preparando y saboreando este irresistible postre.
Ingredientes
30 galletas de vainilla molidas (aproximadamente 1 taza)
90 g de mantequilla derretida (aproximadamente 4 cucharadas)
1 lata (397 g) de leche condensada
3 mangos maduros (aproximadamente 3 tazas de pulpa)
1 ½ sobres gelatina sin sabor, hidratada en ¼ taza de agua y disuelta a baño María
Opcional: semillas de mango o trozos pequeños de mango para decorar
El mango aporta vitaminas y antioxidantes, mientras que la base de galleta proporciona textura y fibra
Preparación paso a paso
- Preparar la base: Mezclar las galletas molidas con la mantequilla derretida hasta formar una pasta húmeda. Presionar esta mezcla en el fondo y los bordes de un molde para pie, asegurando que la base quede pareja y firme. Refrigerar durante 10-15 minutos para que se compacte.
- Preparar el relleno: Licuar la leche condensada junto con la pulpa de mango hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Con la licuadora encendida, añadir la gelatina disuelta para que se incorpore bien.
- Montar el pie: Verter la mezcla de mango sobre la base de galleta y distribir uniformemente. Llevar el pie al refrigerador y dejar cuajar por al menos 3 horas o hasta que esté firme.
- Antes de servir, decorar con trozos pequeños de mango o semillas para un toque fresco y colorido. Servir frío para disfrutar su textura y sabor ideales.
Valor nutricional aproximado (por porción, 1/12 de la preparación)
- Energía: 200.8 kcal
- Carbohidratos: 27.4 g
- Grasas: 8.8 g
- Fibra: 0.7 g
- Proteínas: 3.7 g
- Grasas saturadas: 5.4 g
- Sodio: 60.1 mg
- Azúcares: 23.4 g
Consejos para un pie frío de mango perfecto
- Usar mangos maduros y jugosos para un sabor más intenso y dulce.
- Asegúrate de disolver bien la gelatina para que el relleno cuaje correctamente sin grumos.
- Refrigerar el pie durante al menos 3 horas para lograr una buena consistencia firme.
- Puedes sustituir las galletas María por galletas de chocolate para un toque diferente.
- Decora con hojas de menta o ralladura de limón para agregar frescura y presentación.
¿Con qué acompañar el pie frío de mango?
- Café o té helado: Contrasta con la dulzura del postre y refresca.
- Helado de vainilla: Complementa la textura cremosa con un frío delicioso.
- Frutas frescas: Como fresas, kiwi o maracuyá para añadir frescura y color.
- Un vaso de jugo natural: Como jugo de naranja o lima para equilibrar la dulzura.
Ahora que conoces lo fácil y delicioso que es este pie frío de mango, no esperes más para sorprender a tu familia y amigos. Prepáralo, refréscate con su sabor tropical y disfruta de cada bocado como un pequeño viaje al paraíso.