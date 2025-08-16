El pie frío de mango es un postre tropical y refrescante, perfecto para los días calurosos o para coronar cualquier comida especial. Su base crujiente se fusiona con un relleno cremoso y dulce, elaborado con mango fresco, leche condensada y crema, creando una combinación que conquista a grandes y chicos. A continuación, encontrarás la receta paso a paso y prácticos consejos para que disfrutes preparando y saboreando este irresistible postre.

Ingredientes

30 galletas de vainilla molidas (aproximadamente 1 taza)

90 g de mantequilla derretida (aproximadamente 4 cucharadas)

1 lata (397 g) de leche condensada

3 mangos maduros (aproximadamente 3 tazas de pulpa)

1 ½ sobres gelatina sin sabor, hidratada en ¼ taza de agua y disuelta a baño María

Opcional: semillas de mango o trozos pequeños de mango para decorar

El mango aporta vitaminas y antioxidantes, mientras que la base de galleta proporciona textura y fibra

Endulza tu día con la frescura irresistible de un pie de mango frío.

Preparación paso a paso

Preparar la base: Mezclar las galletas molidas con la mantequilla derretida hasta formar una pasta húmeda. Presionar esta mezcla en el fondo y los bordes de un molde para pie, asegurando que la base quede pareja y firme. Refrigerar durante 10-15 minutos para que se compacte.

Valor nutricional aproximado (por porción, 1/12 de la preparación)

Energía: 200.8 kcal

Carbohidratos: 27.4 g

Grasas: 8.8 g

Fibra: 0.7 g

Proteínas: 3.7 g

Grasas saturadas: 5.4 g

Sodio: 60.1 mg

Azúcares: 23.4 g

Consejos para un pie frío de mango perfecto

Usar mangos maduros y jugosos para un sabor más intenso y dulce.

mangos maduros y jugosos para un sabor más intenso y dulce. Asegúrate de disolver bien la gelatina para que el relleno cuaje correctamente sin grumos.

bien la gelatina para que el relleno cuaje correctamente sin grumos. Refrigerar el pie durante al menos 3 horas para lograr una buena consistencia firme.

el pie durante al menos 3 horas para lograr una buena consistencia firme. Puedes sustituir las galletas María por galletas de chocolate para un toque diferente.

Decora con hojas de menta o ralladura de limón para agregar frescura y presentación.

¿Con qué acompañar el pie frío de mango?

Café o té helado: Contrasta con la dulzura del postre y refresca.

Helado de vainilla: Complementa la textura cremosa con un frío delicioso.

Frutas frescas: Como fresas, kiwi o maracuyá para añadir frescura y color.

Un vaso de jugo natural: Como jugo de naranja o lima para equilibrar la dulzura.

Ahora que conoces lo fácil y delicioso que es este pie frío de mango, no esperes más para sorprender a tu familia y amigos. Prepáralo, refréscate con su sabor tropical y disfruta de cada bocado como un pequeño viaje al paraíso.