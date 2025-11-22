Higos con queso: un dúo irresistible para disfrutar
Un postre fácil y sofisticado con consejos, valor nutricional y alternativas de acompañamiento. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
Los higos con queso son la unión perfecta entre dulzura natural y cremosidad suave. Un postre sencillo pero elegante, ideal para una merienda ligera o para cerrar con encanto una comida familiar o una celebración. Su mezcla de sabores y texturas los hace memorables, nutritivos y muy versátiles. A continuación, te presentamos la receta paso a paso para que los disfrutes en casa.
Ingredientes
20 higos
1 pizca de bicarbonato
1 kilo de panela
agua
1 queso fresco o mozzarella
Canela, clavo de olor y pimienta dulce al gusto
Hojas de menta para decorar (opcional)
Una combinación rica en fibra y proteínas que aporta energía y bienestar natural
Preparación paso a paso
Lavar cuidadosamente los higos y secar con papel absorbente
Cortar en forma de cruz en la parte superior (o más angosta) de cada higo.
Colocar los higos en un tazón, cubrir con agua y dejar remojar durante un día entero.
Cernir los higos, colocar en una olla y cubrir con 8 tazas de agua aproximadamente.
Añadir el bicarbonato y hervir el agua con los higos. Cocinar durante 20 minutos hasta que estén suaves.
Retirar del fuego y dejar los higos en el agua que se cocinaron durante otro día entero.
Colar el agua y escurrir cada higo con delicadeza hasta sacarle la mayor parte de agua.
Colocar en una olla grande la panela, especias y 6 tazas de agua. Cocinar a fuego lento hasta que la panela esté completamente disuelta y convertida en almíbar.
Añadir los higos y continuar cocinando a fuego lento durante unas 2 horas hasta que el almíbar esté espeso.
Servir el dulce de higos acompañado con rodajas de queso fresco o mozzarella.
Valor nutricional aproximado (por porción: 2 higos con queso)
Calorías: 150 kcal
Proteínas: 4 g
Grasas: 8 g
Carbohidratos: 18 g
Fibra: 3 g
Azúcares: 15 g
Consejos para preparar higos con queso perfectos
Utilizar higos frescos y maduros para maximizar el dulzor natural.
Elegir quesos frescos o cremosos que complementen y no opaquen el sabor del higo.
Añadir miel con moderación para equilibrar dulzura sin saturar.
Decorar con frutos secos para aportar textura crujiente y sabor extra.
Servir frío para un postre refrescante y ligero.
¿Con qué acompañar los higos con queso?
Pan artesanal o tostadas finas para un contraste de texturas.
Té de hierbas o café suave para un maridaje cálido.
Vino dulce o espumoso para momentos especiales.
Frutas frescas adicionales como fresas o uvas para variedad.
Los higos con queso son un regalo para el paladar que invita a disfrutar de un postre saludable y delicioso con ingredientes sencillos. Anímate a probar esta receta y descubre cómo integrar sabores frescos y naturales que encantan.
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