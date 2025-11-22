Higos con queso: un dúo irresistible para disfrutar

Un postre fácil y sofisticado con consejos, valor nutricional y alternativas de acompañamiento. ¡Comparte esta receta con tus amigos!

Los higos con queso son la unión perfecta entre dulzura natural y cremosidad suave. Un postre sencillo pero elegante, ideal para una merienda ligera o para cerrar con encanto una comida familiar o una celebración. Su mezcla de sabores y texturas los hace memorables, nutritivos y muy versátiles. A continuación, te presentamos la receta paso a paso para que los disfrutes en casa.

Ingredientes

20 higos

1 pizca de bicarbonato

1 kilo de panela

agua

1 queso fresco o mozzarella

Canela, clavo de olor y pimienta dulce al gusto

Hojas de menta para decorar (opcional)

Una combinación rica en fibra y proteínas que aporta energía y bienestar natural

Un bocado de frescura y cremosidad: higos con queso, ¡delicia total

Preparación paso a paso

  • Lavar cuidadosamente los higos y secar con papel absorbente
  • Cortar en forma de cruz en la parte superior (o más angosta) de cada higo.
  • Colocar los higos en un tazón, cubrir con agua y dejar remojar durante un día entero.
  • Cernir los higos, colocar en una olla y cubrir con 8 tazas de agua aproximadamente.
  • Añadir el bicarbonato y hervir el agua con los higos. Cocinar durante 20 minutos hasta que estén suaves.
  • Retirar del fuego y dejar los higos en el agua que se cocinaron durante otro día entero.
  • Colar el agua y escurrir cada higo con delicadeza hasta sacarle la mayor parte de agua.
  • Colocar en una olla grande la panela, especias y 6 tazas de agua. Cocinar a fuego lento hasta que la panela esté completamente disuelta y convertida en almíbar.
  • Añadir los higos y continuar cocinando a fuego lento durante unas 2 horas hasta que el almíbar esté espeso.
  • Servir el dulce de higos acompañado con rodajas de queso fresco o mozzarella.

Valor nutricional aproximado (por porción: 2 higos con queso)

  • Calorías: 150 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Fibra: 3 g
  • Azúcares: 15 g

Consejos para preparar higos con queso perfectos

  • Utilizar higos frescos y maduros para maximizar el dulzor natural.
  • Elegir quesos frescos o cremosos que complementen y no opaquen el sabor del higo.
  • Añadir miel con moderación para equilibrar dulzura sin saturar.
  • Decorar con frutos secos para aportar textura crujiente y sabor extra.
  • Servir frío para un postre refrescante y ligero.

¿Con qué acompañar los higos con queso?

  • Pan artesanal o tostadas finas para un contraste de texturas.
  • Té de hierbas o café suave para un maridaje cálido.
  • Vino dulce o espumoso para momentos especiales.
  • Frutas frescas adicionales como fresas o uvas para variedad.

Los higos con queso son un regalo para el paladar que invita a disfrutar de un postre saludable y delicioso con ingredientes sencillos. Anímate a probar esta receta y descubre cómo integrar sabores frescos y naturales que encantan.