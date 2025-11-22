Higos con queso: un dúo irresistible para disfrutar

Los higos con queso son la unión perfecta entre dulzura natural y cremosidad suave. Un postre sencillo pero elegante, ideal para una merienda ligera o para cerrar con encanto una comida familiar o una celebración. Su mezcla de sabores y texturas los hace memorables, nutritivos y muy versátiles. A continuación, te presentamos la receta paso a paso para que los disfrutes en casa.

Ingredientes

20 higos

1 pizca de bicarbonato

1 kilo de panela

agua

1 queso fresco o mozzarella

Canela, clavo de olor y pimienta dulce al gusto

Hojas de menta para decorar (opcional)

Una combinación rica en fibra y proteínas que aporta energía y bienestar natural

Un bocado de frescura y cremosidad: higos con queso, ¡delicia total

Preparación paso a paso

Lavar cuidadosamente los higos y secar con papel absorbente

cuidadosamente los higos y con papel absorbente Cortar en forma de cruz en la parte superior (o más angosta) de cada higo.

en forma de cruz en la parte superior (o más angosta) de cada higo. Colocar los higos en un tazón, cubrir con agua y dejar remojar durante un día entero.

los higos en un tazón, con agua y remojar durante un día entero. Cernir los higos, colocar en una olla y cubrir con 8 tazas de agua aproximadamente.

los higos, en una olla y con 8 tazas de agua aproximadamente. Añadir el bicarbonato y hervir el agua con los higos. Cocinar durante 20 minutos hasta que estén suaves.

el bicarbonato y hervir el agua con los higos. durante 20 minutos hasta que estén suaves. Retirar del fuego y dejar los higos en el agua que se cocinaron durante otro día entero.

del fuego y los higos en el agua que se cocinaron durante otro día entero. Colar el agua y escurrir cada higo con delicadeza hasta sacarle la mayor parte de agua.

el agua y cada higo con delicadeza hasta sacarle la mayor parte de agua. Colocar en una olla grande la panela, especias y 6 tazas de agua. Cocinar a fuego lento hasta que la panela esté completamente disuelta y convertida en almíbar.

en una olla grande la panela, especias y 6 tazas de agua. a fuego lento hasta que la panela esté completamente disuelta y convertida en almíbar. Añadir los higos y continuar cocinando a fuego lento durante unas 2 horas hasta que el almíbar esté espeso.

los higos y cocinando a fuego lento durante unas 2 horas hasta que el almíbar esté espeso. Servir el dulce de higos acompañado con rodajas de queso fresco o mozzarella.

Valor nutricional aproximado (por porción: 2 higos con queso)

Calorías: 150 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 18 g

Fibra: 3 g

Azúcares: 15 g

Consejos para preparar higos con queso perfectos

Utilizar higos frescos y maduros para maximizar el dulzor natural.

higos frescos y maduros para maximizar el dulzor natural. Elegir quesos frescos o cremosos que complementen y no opaquen el sabor del higo.

quesos frescos o cremosos que complementen y no opaquen el sabor del higo. Añadir miel con moderación para equilibrar dulzura sin saturar.

miel con moderación para dulzura sin saturar. Decorar con frutos secos para aportar textura crujiente y sabor extra.

con frutos secos para aportar textura crujiente y sabor extra. Servir frío para un postre refrescante y ligero.

¿Con qué acompañar los higos con queso?

Pan artesanal o tostadas finas para un contraste de texturas.

Té de hierbas o café suave para un maridaje cálido.

Vino dulce o espumoso para momentos especiales.

Frutas frescas adicionales como fresas o uvas para variedad.

Los higos con queso son un regalo para el paladar que invita a disfrutar de un postre saludable y delicioso con ingredientes sencillos. Anímate a probar esta receta y descubre cómo integrar sabores frescos y naturales que encantan.