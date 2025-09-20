Esta receta es un clásico que resalta por la jugosidad de la carne y la cremosidad de una salsa intensa y llena de sabor. Acompañado de un puré suave que realza la experiencia, se convierte en una opción ideal tanto para un almuerzo familiar como para una cena especial. Un plato equilibrado en nutrientes, con el toque gourmet perfecto para disfrutar en casa.

Ingredientes

Para el bistec y salsa

2 bistecs de res

200 g de champiñones frescos laminados

1 taza de crema de leche (nata)

½ taza de caldo de res o agua

¼ taza de vino blanco (opcional)

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla pequeña picada finamente

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Para el puré de papa

3 papas medianas

2 cucharadas de mantequilla

½ taza de leche tibia

Sal y nuez moscada al gusto

Este plato es rico en proteínas de alta calidad y proporciona energía equilibrada, gracias al puré que aporta carbohidratos complejos y cremosidad.

Puré cremoso y bistec jugoso: combinación perfecta para cualquier día.

Preparación paso a paso

Preparar el puré

Pelar las papas y cocinar en agua con sal hasta que estén blandas (20-25 minutos). Escurrir y aplastar. Añadir mantequilla, leche tibia, sal y nuez moscada. Mezclar hasta obtener textura cremosa. Reservar caliente.

Cocinar el bistec

Calentar el aceite y mantequilla en una sartén a fuego medio-alto. Sazonar los bistecs con sal y pimienta. Cocinar por 3-4 minutos por lado, hasta el punto deseado. Retirar y reservar.

Preparar la salsa

En la misma sartén, añadir cebolla y ajo picados y sofreír. Agregar los champiñones laminados y cocinar hasta que suelten su jugo y se doren. Incorporar el vino blanco y dejar evaporar el alcohol. Añadir la crema, caldo de res y mostaza. Cocinar a fuego bajo hasta que la salsa espese..

Finalizar y servir

Regresar los bistecs a la sartén con la salsa para que se impregnen bien. Servir los bistecs bañados en salsa junto al puré de papa cremoso.

Valor nutricional aproximado (por porción)

Calorías: 450-480 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 28 g (grasas saturadas 15 g)

Carbohidratos: 25 g

Fibra: 2 g

Sodio: 350 mg

Consejos para un bistec con salsa perfecto

Sellar bien los bistecs para conservar jugosidad.

bien los bistecs para conservar jugosidad. Usar champiñones frescos para un sabor intenso y textura firme.

champiñones frescos para un sabor intenso y textura firme. Ajustar la cantidad de crema para lograr la consistencia deseada en la salsa.

la cantidad de crema para lograr la consistencia deseada en la salsa. Dejar reposar el puré con mantequilla y leche tibia para que quede suave y cremoso.

reposar el puré con mantequilla y leche tibia para que quede suave y cremoso. Puedes sustituir el vino blanco por caldo para una versión sin alcohol.

¿Con qué acompañar el bistec con salsa de champiñones?

Ensalada verde fresca o ensalada césar.

Vegetales al vapor o grillados como espárragos o brócoli.

Pan artesanal o baguette para mojar en la salsa.

Un buen vino tinto o una cerveza ligera.

Esta receta te ofrece una excelente fuente de proteínas y energía balanceada para mantenerte activo y satisfecho. Anímate a prepararlo en casa y sorprende a tu familia con un plato lleno de sabor y un toque especial de cocina casera con aire gourmet. ¡Buen provecho!