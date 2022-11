Las marcas amplían plazos y los canales de venta

Contenido patrocinado

Las marcas extienden las ofertas y los descuentos para aprovechar el mayor interés que tienen los consumidores en esta época. Su intención es recuperarse de los efectos del covid-19.

Otro objetivo es evitar las aglomeraciones en un día y que las personas adquieran zapatos, ropa, tecnología, pasajes aéreos, electrodomésticos, entre otros rubros, desde la comodidad de su hogar.

Esta extensión no solo se centra en el número de días, sino también en los canales de venta. Es decir, ya no solo se trata del Black Friday sino de un fin de semana de promociones, que se suma al Cyber Monday. Es una tendencia que no solo se registra en el Ecuador sino también es ejecutada por

las transnacionales.

Las empresas identificaron que los consumidores, desde la pandemia, optan cada vez más por Internet para consumir. Según el estudio sobre la evolución del e-commerce realizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) y la Universidad Espíritu Santo (UEES), la facturación del comercio electrónico en Ecuador ascenderá a USD 4 000 millones en este año. Esa cantidad representará un aumento del 24% frente a 2021. En ese período, las ventas llegaron a USD 3 220 millones mediante este canal.

Una década del Cyber Monday

La Cámara de Comercio de Guayaquil organizó la edición décima octava del Cyber Monday Ecuador, que se cumplirá desde las 00:00 del 28 de este mes.

Desde hace una década se aplica esta estrategia que, según el gremio comercial, ha sido “rentable, divertida y dinámica. A lo largo de estos años ha ido en forma ascendente su curva de ventas, logrando en cada edición más visitas y compras y nuevos públicos”.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por la Cámara de Comercio, en esta edición, realizada el 1 de noviembre de 2022, se registraron 13 000 visitantes, mientras que en la efectuada el 16 de noviembre del año pasado esa cantidad alcanzó las 242 000 visitas.

Los participantes del evento

En esta ocasión participarán empresas como Orocash, Dipaso, Estuardo Sánchez, Whirpool, Marathon y Tía. También estarán Electrolux, Agripac, Unicomer, Claro, Samsung, Pycca, Polipapel,

Juan Eljuri, Banco Machala, Ópticas GMO, entre otras.

En esta edición se esperan más de 300 000 visitas y un millón de impresiones, lo que representa una importante exposición de las marcas participantes, de acuerdo con información del gremio comercial guayaquileño.

Los últimos años, las visitas masculinas se han incrementado; sin embargo, las mujeres siguen liderando con un 54,7%, mientras los hombres llegan a 43,5%.

La mayor cantidad de visitantes tienen de 18 a 34 años y la provincia con mayor cantidad de usuarios que se interesan es Guayas, seguida de Pichincha.