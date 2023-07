Turismo a las propuesta electorales

Esta inesperada campaña acude a las técnicas de siempre: slogans repetidos hasta el infinito, lo cual tiene lógica con un electorado básico y así han ganado los partidos políticos las campañas previas; desde el “pan, techo y empleo” de León Febres Cordero, que pacificó a los violentos en el único lenguaje que ellos entienden; hasta el “toda una vida” de Lenin que ofreció todo gratis desde que se nace hasta que se muere y no cumplió, pero se empeñó en enjuiciar y encarcelar a sus camaradas, que previamente lo exiliaron a Ginebra para que no haga sombra al líder que ahora amenaza volver y dinamitar todo.

Los candidatos ofertan generalidades: seguridad, luchar contra la corrupción, que los partidos que les auspician son los causantes; sanear el sistema judicial e infinidad de ofertas, entre las cuales aún no se plantean -o se esconden- los clichés de la ideología de género, que destruye sociedades y secciona países en nombre de supuestas libertades para niños, a quienes se les permite legalmente extirparse órganos sanos.

Genera oscuras sospechas de enrumbar al país hacia este macabro invento sin fundamento científico, al leer a la Prefecta de Pichincha sobre derechos y diversidad e incluir la palabra “todes” con “e” que es la marca de los inmorales que quieren destruir las infancias y a los cuales se les opone todo el planeta, incluso la misma comunidad gay, cuyo enfoque también exige “con los niños no” y son claros en indicar que es normal que a algunas personas le gusten las de su mismo sexo y esa es una decisión para mayores de edad.

La creación del “Ministerio de Desarrollo Infantil Integral” que promete su codearía Luisa González, podría esconder el aparataje para hipersexualizar a nuestros infantes. Debería explicar en qué consiste, para no seguir la locura de España o Argentina y que ya inició México, donde los niños pueden asistir a las escuelas con falda.

Ningún candidato le apuesta al turismo, no tienen métricas del tema, no ofrecen renovar la vieja ley que nos rige, ni combatir la piratería y no existe gente del sector de candidatos.