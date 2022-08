¿Tierras ancestrales?

Fernando Cabascango, el mismo asambleísta que desde su comisión legislativa produjo un mamotreto sobre el caso de los papeles de Pandora, reaparece para contarnos que parte de los terrenos del Parque Metropolitano de Quito, son territorios ancestrales de la comuna Tanda-Pelileo.

Y, para que quede en claro que no se entiende de lo que se habla, cede la palabra a quien, presentándose como presidente del Cabildo de esa Comuna, afirma que esta última data de 1778, que los comuneros se posesionaron de las tierras en 1808 y que tienen documentos en regla desde 1911. O sea, el tema puede tener algún tiempo, poco más de doscientos años, pero sin duda no es ancestral; o, al menos, no tan ancestral como las ocupaciones generadas a partir de la conquista española.

No cabe sino dudar de algo que aparece de pronto, a las puertas de las elecciones seccionales. No recuerdo haber oído nada sobre esto en los varios años que duró el proceso para establecer el parque; tampoco supe que los comuneros hayan respondido cuando la Municipalidad convocó a quienes tuvieran derechos sobre esos terrenos, ni que en estos treinta años de vida del Metropolitano se haya dicho nada sobre lo que Cabascango presenta como arbitrariedades, abusos e ilegalidades.

La respuesta, sin duda, está en el silencio que siguió a la pregunta de una periodista, agredida después por un asesor de Cabascango, sobre el lugar donde se asentaba la Comuna. En realidad, la historia de Tanda-Pelileo es la de una progresiva desintegración, a lo largo de un proceso de alianzas matrimoniales, cesiones de derechos, ventas y arrendamientos, que pusieron en evidencia que lo que preferían los comuneros no era, precisamente, la propiedad comunitaria de la tierra.

Esto, sin duda, huele mal. Lo que parece existir detrás de los reclamos del asambleísta no es un problema de defensa de la cultura, la vida en comunidad y los derechos ancestrales, sino una vulgar y pedestre disputa por el incremento de patrimonios privados.