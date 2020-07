De Tarantino y más hierbas

Wikipedia: ‘Quentin fue criado por su madre, ya que sus padres se separaron antes de nacer’. Tales necedades surgen del apuro con que redactamos, del ‘quemeimportismo’ que despliegan los datos: el dato importa, no, la forma en que se entrega. Si no, ¿cómo tolerar los ‘El futbolista en las semifinales del torneo regional, comenzó a solidificar con bases sólidas’, además de este título en grandes letras ‘Matrimonios pausados en la pandemia’? ¿Los ‘estatus quo’; ‘el asambleísta apareció en el dintel de la puerta’, ‘los municipios provén de insumos’ y el parte mortuorio en que se anota ‘el sensible fallecimiento de mi esposo y padre’? Tal variedad de solecismos – así los llaman los gramáticos- no son errores que a cualquiera se le escapan, sino faltas vanidosas, escritas con tal convicción que resulta imposible desvirtuarlas, como diría otro sabihondo…

Veamos, si no se le ha ocurrido aún a usted, en qué radican estos yerros, y sonriamos, pues están para eso en estos aciagos días epidémicos.

¿Los matrimonios pausados? Pausado significa ‘que obra con pausa o lentitud’. ¿Se quiso decir que el celebrante obró más lentamente que otras veces al administrar el sacramento? Sin duda, no: lo que inducimos del contexto es que había disminuido el número de matrimonios durante marzo, abril y mayo de 2020 respecto de los que tuvieron lugar en los mismos meses del 2019, lo cual resulta lógico, pero no, debido a lo pausado de la ceremonia, sino a la indecisión de los contrayentes, obligada, quizá, por la pandemia. Sobre el nacimiento de Tarantino, pues si sus padres se separaron antes de nacer, si no eran todavía, ¿cómo se separaron?, y Quentin se borró del mapa de Wikipedia: la elisión de la frase que aclara el mensaje es imperdonable; debió escribirse: ‘Los padres se separaron antes de que naciera Quentin’. Lo del ‘estatus quo’, que no es ‘estatus quo’, sino ‘statu quo’ es un latinismo usual –tanto, que ya nos hemos encargado de deformarlo- que significa ‘en el estado en que’ o ‘estado de una cuestión en un momento determinado’: El statu quo que exige la pandemia no debe romperse mientras no haya más certezas sobre el coronavirus. La expresión no cambia en plural: Los statu quo. ¿Y estatus? Pues quiere decir ‘posición que una persona ocupa en una sociedad o en un grupo social’: Su estatus, debido a su talento y honradez, es singular en el ámbito intelectual del país. Respecto de ‘el asambleísta en el dintel’, sepamos que dintel es la ‘pieza horizontal superior de puertas, ventanas y otros huecos, apoyada en sus extremos sobre las jambas o largueros’. O, más simplemente, ‘la parte superior del vano de una puerta’; umbral es su contrario: ‘parte inferior contrapuesta al dintel, en la puerta o entrada de una casa’. El o la asambleísta debe aparecer, si no ha huido ya, en el umbral: es muy difícil subirse a un dintel por muy Azuero que se sea. Queden el parte mortuorio y el futbolista líquido en vías de solidificación, para otro momento. Prometido.