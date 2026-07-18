Las primeras señales del síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP)

Muchas mujeres pasan años pensando que sus síntomas son “normales”. Menstruaciones irregulares, aumento de peso, acné o exceso de vello suelen tratarse por separado, cuando en realidad pueden formar parte de un mismo problema hormonal y metabólico. Detectarlo a tiempo permite prevenir diabetes, infertilidad y enfermedad cardiovascular.

Hay enfermedades que aparecen de un día para otro, y hay otras que se anuncian lentamente.

El Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP) no suele comenzar con un solo síntoma, sino con pequeñas señales que muchas veces se normalizan o se atribuyen al estrés, a la genética o simplemente al paso del tiempo.

Imaginemos a una adolescente de 16 años. Sus menstruaciones llegan cada dos o tres meses. Le dicen que “todavía se está regulando”. Poco después aparece acné persistente y comienza a notar más vello en el mentón o el abdomen. Con el tiempo aumenta de peso, especialmente alrededor de la cintura. Cada síntoma parece aislado, pero todos pueden formar parte del mismo problema.

Otra mujer tiene 28 años. Lleva varios meses intentando embarazarse. Sus ciclos menstruales son irregulares, ha ganado peso sin grandes cambios en su alimentación y nota caída del cabello en la parte superior de la cabeza. Piensa que todo está relacionado con el trabajo o el estrés, cuando en realidad puede existir una alteración hormonal que merece estudiarse.

¿Cuáles son las primeras señales que no debemos ignorar?

La primera suele ser la irregularidad menstrual. Ciclos muy largos, ausencia de menstruación o reglas impredecibles pueden indicar que la ovulación no está ocurriendo de forma adecuada.

La segunda es el aumento de peso, especialmente alrededor del abdomen. No siempre se trata de comer más. En muchas mujeres existe resistencia a la insulina, lo que favorece la acumulación de grasa visceral y dificulta perder peso.

La tercera señal es el acné persistente, sobre todo cuando continúa después de la adolescencia o no mejora con los tratamientos habituales.

La cuarta es el exceso de vello en zonas como el mentón, labio superior, pecho, abdomen o espalda. Esto ocurre por el aumento de hormonas androgénicas.

La quinta es la caída de cabello con patrón femenino, donde el cabello pierde densidad principalmente en la parte superior de la cabeza.

Y una sexta señal, menos conocida, es la dificultad para lograr un embarazo, muchas veces consecuencia de una ovulación irregular.

Pero el SOMP no afecta únicamente a los ovarios, también puede aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2, hígado graso, colesterol elevado, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Por eso hoy sabemos que no es solamente un problema ginecológico, es una condición endocrina y metabólica que requiere una visión integral. La buena noticia es que cuanto antes se detecta, mayores son las posibilidades de mejorar los síntomas y prevenir complicaciones.

La alimentación, el ejercicio de fuerza, el control del peso, el descanso adecuado y el tratamiento individualizado pueden cambiar significativamente la evolución de la enfermedad. Ninguna mujer debería acostumbrarse a pensar que vivir con menstruaciones irregulares, acné severo, exceso de vello o dificultad para embarazarse es algo “normal”.

Porque cuidar las hormonas no significa únicamente tratar una enfermedad. Significa proteger la fertilidad, el metabolismo, el corazón y la calidad de vida durante las próximas décadas.