¿Reforma Tributaria Monotónica?

No, no tiene nada que ver este concepto con el matiz que ciertas personas le confieren a sus vidas o sus relaciones interpersonales. Lo real, es que cuando hablamos de la existencia de una relación monotónica creciente, por ejemplo: ingreso y consumo, estamos refiriéndonos a que todo aumento en el ingreso implicará que el consumo también lo haga así.

Estas dos variables no han sido escogidas de forma aleatoria. La actual propuesta de reforma tributaria plantea un descuento al impuesto a la Renta Causado en función del gasto anual o de ciertas canastas básicas que sin duda alguna aumentaría el ingreso disponible de los hogares, en términos agregados. Si esto sucede así, el incremento en el ingreso disponible de los hogares debería aumentar también sus niveles de consumo, y esto finalmente tendría un efecto positivo en la demanda agregada. Luce favorable.

Sin embargo, esto no podría asegurarse para la producción nacional ya que este eventual aumento en la demanda agregada podría ser tan poco significativo que no motivase a las empresas a producir más unidades. Si esto es así, no estaría muy convencido de los efectos positivos de esta parte de la propuesta de reforma tributaria para la economía del país en lo concerniente a su crecimiento. Lo que sí podría existir es el efecto redistributivo positivo de esta en los contribuyentes en función de las cargas familiares.

No obstante, aquí también cabe un análisis similar al de la producción, pero respecto del ingreso. ¿Percibirán los hogares un beneficio tangible en su bienestar como consecuencia del ingreso disponible adicional que esta reforma podría generarles? Difícil determinarlo y en esta misma línea también va la valoración de la benevolencia política de la reforma que estos puedan tener.

Por ello, más allá de lo económico, inquieta que lo que pudiera lucir estratégicamente hoy como un acierto para una semana tensa en lo político, se convierta en un búmeran que acabe golpeando al Ejecutivo en el evento de que en la percepción ciudadana los bombos y platillos del vuelto tributario sea mero humo.