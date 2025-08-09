Introducción

El pasado jueves 7 de agosto de 2025, OpenAI lanzó al público la versión más reciente de su inteligencia artificial: el modelo denominado GPT-5. Este modelo era esperado con enorme expectativa, sobre todo después de que los competidores de OpenAI, Google y xAI, lanzaron sus modelos más avanzados: Gemini 2.5 Pro y Grok 4, respectivamente.

En esta columna vamos a analizar las características más relevantes y positivas, así como los aspectos negativos de GPT-5.

Principales características

Único modelo: GPT-5 elimina la confusión de elegir entre diferentes versiones avanzadas con diferentes capacidades. Ahora existe un único modelo que incorpora un “enrutador inteligente” que decide automáticamente si una consulta necesita una respuesta instantánea o una respuesta que requiere simulación de razonamiento. Esta característica es especialmente útil para el público general, con escaso o nulo conocimiento sobre IA.

Reducción de alucinaciones: El nuevo modelo de OpenAI ofrece una reducción importante de las alucinaciones, que son esas respuestas donde un modelo de IA inventa información. Según el reporte técnico de OpenAI, las respuestas de GPT-5 realizando búsquedas en internet tienen un 45 % menos de probabilidad de contener un error fáctico que las del modelo GPT-4o (antecesor de GPT-5). En la simulación de razonamiento, las respuestas de GPT-5 tienen un 80 % menos de probabilidad de contener un error fáctico que las del modelo de razonamiento GPT-o3. Esto significa que GPT-5 será mucho más confiable, acercándonos a la meta de que la información generada por IA no necesitará verificación constante.

Acceso gratuito: Por primera vez, OpenAI ha liberado completamente el acceso a su tecnología más avanzada para todo el público. Esto implica que cualquier persona con acceso a internet puede usar GPT-5. Los usuarios que no pagan una suscripción para ChaGPT (usuarios gratuitos) disponen de 10 mensajes cada 5 horas, los Plus (que pagan 20 dólares por mes) disponen de 80 mensajes cada 3 horas, y los usuarios Pro (que pagan 200 dólares por mes) disponen de un uso ilimitado.

Especialización en programación: GPT-5 ha sido optimizado específicamente para tareas de programación, superando inclusive a modelos competidores como Claude Opus 4.1 de Anthropic. De esta manera puede crear aplicaciones completas en minutos y depurar código complejo, convirtiéndose en una herramienta importante para los desarrolladores.

Capacidades multimodales avanzadas: El nuevo modelo integra de mejor manera los diferentes modos de interacción con el usuario: texto, imágenes, audio y video, permitiendo tener interacciones más fluidas. Estas mejoras también prometen tener conversaciones de voz que pueden ser personalizadas, traducciones en tiempo real, y capacidad de procesar múltiples tipos de contenido simultáneamente para generar respuestas más amplias y relevantes.

Aspectos negativos

Decepción del público especializado: Antes del lanzamiento de GPT-5, OpenAI y algunas voces destacadas en el mundo de la IA generaron altas expectativas sobre el nivel de inteligencia que tendría este modelo. Estas expectativas se fundamentaron en una muy buena razón: Desde la explosión de la IA Generativa, a finales del 2022, OpenAI ha sido la empresa pionera en su desarrollo. Además, es una de las empresas que más se enfoca en desarrollar una IA superpotente, a la que ellos llaman inteligencia artificial general. Sin embargo, la realidad es que GPT-5 no ha traído un salto importante en su nivel de inteligencia, lo cual ha decepcionado, sobre todo al público especializado en IA, quienes esperaban un salto transformador similar al que hubo de GPT-3.5 a GPT-4 o a los modelos que simulan razonamiento.

Progreso técnico marginal: Esto se relaciona mucho con el punto anterior debido a que GPT-5 representa el menor salto cualitativo en la historia reciente de OpenAI. Esto alimenta la preocupación de varios usuarios especializados en IA que sugieren que la inteligencia artificial generativa está alcanzando un “techo” de desarrollo, el cual se asemeja al desarrollo de los teléfonos inteligentes que cada vez ha mostrado mejoras menos importantes.

Alta dependencia de un componente falible: La experiencia de usuario en la interacción con GPT-5 depende de que su “enrutador inteligente” funcione correctamente. Este enrutador es el que decide cuándo activar el modo de simulación de razonamiento. Esto significa que algunas consultas podrían recibir respuestas imprecisas o totalmente incorrectas si este enrutador no detecta la necesidad de activar el simulador de razonamiento.

Limitaciones para usuarios de pago: Paradójicamente, los usuarios que pagan por el uso de ChatGPT ahora se sienten más limitados. Antes podían alternar entre diferentes modelos cuando agotaban su cuota, pero ahora solo tienen GPT-5 con sus 80 mensajes cada 3 horas. Además, el acceso directo al modo “Thinking” está restringido a solo 200 prompts por semana, creando una sensación de mayor restricción para quienes pagan por el uso de esta herramienta.

Acceso gratuito, pero limitado: Aunque OpenAI promociona el “acceso gratuito para todos”, la realidad es que los usuarios sin suscripción enfrentan restricciones importantes en el número de consultas al modelo GPT-5. Esto crea una experiencia de “prueba limitada” que puede resultar frustrante para quienes esperaban un acceso completo a las capacidades prometidas, generando una sensación de publicidad engañosa.

Conclusión

OpenAI acaba de lanzar para todo el público su más reciente modelo, llamado GPT-5. Este modelo ofrece características de forma que resultan especialmente útiles para mejorar la experiencia de los usuarios no especializados en IA (la mayoría de la población mundial). Sin embargo, estas mejoras de forma se ven contrastadas por modestas mejoras técnicas, lo cual ha generado decepción e inquietud sobre el futuro de la IA generativa, sobre todo entre el público especializado en IA.