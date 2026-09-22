Progresar a base del esfuerzo privado                

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Esté o no esté el Presidente Noboa en territorio ecuatoriano, las fuerzas productivas privadas deben ayudar a salir del retraso, invirtiendo sin temores y trabajando 5 días a la semana y 8 horas de 60 minutos para producir más y más. No debemos depender de las decisiones de los políticos, como lo hizo Italia cuando se industrializó en medio de un caos político. Solo debemos exigir que bajen el déficit fiscal, para que los inversionistas confíen en el país.

Haya o no el fenómeno del Niño debemos desde ya proteger las infraestructuras más sensibles, limpiar las vías de desfogue de las aguas en todo el territorio nacional porque así conviene a todos los que vivimos aquí. Haya o no haya apagones la empresa privada que consume mucha energía debe ser autosuficiente para no depender de factores aleatorios y el gobierno debe eliminar los subsidios al consumo de energía, para racionalizar el consumo.

Se debe modificar la política tremendista de informar sobre lo que hacen la policía y el ejército para disminuir la violencia, porque de todas maneras el país debe crecer a pesar del miedo que infunden las informaciones exageradas y electoralistas. Hay que demostrar a los inversores que esta violencia está focalizada y va a disminuir. También los medios privados de comunicación deben evitar la información contraproducente.

Dejen que los políticos sigan peleando por tener poderes minúsculos, por llegar a ser alguien, pero combatiendo sin cesar a quienes buscan el poder por medios corruptos. Que los políticos buenos, que si los hay, trabajen por el bien de los ciudadanos, con justicia social para que los frutos del progreso sirvan para sacar de la pobreza a los vulnerables. Basta de dejar hacer y dejar pasar. Para salir del retraso hay que actuar.