Una de las características de los países desarrollados, es la existencia de Planes de Estado en los temas mas importantes de lo económico y lo social.

Educación.-Los cambios de esquema han sido varios, en los últimos veinte años, se ha pasado de la escuela unidocente a los mastodontes del milenio, alejando la cátedra del lugar de vivienda de los estudiantes. Hoy la pandemia nos da la oportunidad acercar la educación a los hogares con teconoligía. Educación dogmática alejada de estándares internacionales y de vanguardia. Esquemas en la Universidad, de concepto centralista y antiguo y con falta de libertad en la elección de la carrera.



Salud.-En este campo el país está sumamente atrasado, como en toda América Latina, somos seguidores de los países que generan conocimiento e innovación. Ni siquiera cubrimos lo básico ¿ Qué pasa con la desnutrición infantil y con la proveeduría de agua potable? Niños que salen de sus casas con un vaso de cola o tal vez una agüita de panela ( con bacterias). Y los municipios reclamando los recursos que les debe el Estado y no les llega porque no hay.

Empleo.-Candidatos ofreciendo empleo, y mencionan que las causas de la falta de mismo son la tramitología y la falta de apoyo al emprendimiento. Si bien esto ayuda en realidad es una gota de agua en un sartén caliente, no aporta mayor cosa. La población en edad de trabajar son 12 millones de personas, 8 millones tienen empleo, y 4 millones están en actividades parciales, no remuneradas o con salarios por debajo del mínimo vital. Cada año se integran como 270 mil nuevos jóvenes. Quién piense que con el emprendimiento esto se resuelve esta realmente ilusionado de algo muy poco probable. La real acción en este sentido es el desarrollo industrial en concordancia con el agro y articulado con tratados de libre comercio con países complementarios que tengan mercados grandes y un alto índice de ingreso per-cápita. La exportación de no tradicionales de manera organizada y potente apoyada por créditos adecuados en tasa y plazo, con esquemas de trabajo flexibles, remunerados por productividad con productos de valor agregado y una promoción y mercadeo de clase mundial será un mecanismo que nos sacará del nivel de pobreza actual. El plan de Estado en este campo está en la internacionalización del país.



Seguridad Social.- La independencia, autonomía y eficiencia de los recursos de esta institución que cuida la salud y la vejez del pueblo no puede continuar como está, el cambio requiere un total ajuste de planes, estructura y definiciones en la inversión. No es posible que el Estado a gusto del gobernante se disponga de los recursos del ciudadano común. Le meten la mano en el bolsillo. Seguridad Social manejada por carteristas.



Todo lo dicho, con transparencia ausente de corrupción provocara un Ecuador para el futuro. Por cierto, la venta de agua y desarmar celulares seguramente no serán el camino.