Un pañuelo de seda entre la cumbia y la memoria

El otro día navegaba por Spotify, en esa batalla silenciosa por evitar que el algoritmo termine escogiendo todo por mí, cuando apareció una melodía que reconocí antes de mirar la pantalla. No había una voz cantando, pero yo podía escucharla con absoluta claridad dentro de mi cabeza: “Pañuelo de seda te voy a llevar, para que no olvides mi amor nunca más”.

La versión era instrumental, más oscura y psicodélica que la que guardaba en la memoria. Sin embargo, bastaron unas pocas notas para devolverme a ciertos domingos de la infancia, cuando mi abuelo me llevaba a comer pescado y, a la salida, nos deteníamos a comprar casetes piratas. No recuerdo todos los títulos, pero sí la sensación de llevar música nueva entre las manos, como quien regresa a casa con un pequeño tesoro.

La melodía que regresó

Durante mi juventud, mis oídos estuvieron entregados casi por completo al rock y sus distintas distorsiones. Ahora, a los 43 años, no he dejado de querer esa música, pero mi brújula comenzó a señalar también hacia otros lugares. En los últimos años me he reencontrado con la cumbia, no solamente para bailarla, sino para comprender su historia, sus artistas y todo lo que cuenta sobre nuestras sociedades.

A veces necesitamos que alguien de afuera transforme nuestra música para que nosotros volvamos a escucharla.

Así llegué hace tiempo a Sonido Gallo Negro, una agrupación mexicana que lleva la cumbia hacia territorios de surf, psicodelia y música cinematográfica. Ya conocía el trabajo de algunos de sus integrantes en Twin Tones, inspirado en el spaghetti western y en las atmósferas de Ennio Morricone. Por eso, cuando escuché su acercamiento a los ritmos latinoamericanos, sentí que dos mundos que yo había mantenido separados finalmente conversaban.

En su nuevo álbum, Cumbiavision, esa conversación se expande entre la cumbia sonidera, la electrónica y la exploración psicodélica. Pero fue su interpretación de “Pañuelo de Seda”, composición del ecuatoriano Polibio Mayorga, la que detuvo mi recorrido. Dentro de aquel universo sonoro, la melodía conocida parecía llegar desde otro tiempo y, al mismo tiempo, pertenecer completamente al presente.

Un objeto contra el olvido

El pañuelo de la canción no es solamente un adorno. Es un objeto entregado para mantener vivo un vínculo, una especie de amuleto contra la distancia y el olvido. También forma parte de una imagen profundamente popular: la del pañuelo que se levanta y se agita mientras la música invita a bailar.

En la versión de Sonido Gallo Negro no escuchamos la letra, pero la melodía conserva esa carga afectiva. Allí comprendí que las canciones también funcionan como pañuelos: pasan de una mano a otra, viajan entre países y generaciones, se desgastan, cambian de color y, aun así, guardan algo de quienes las sostuvieron antes.

Quizá por eso aquella grabación mexicana me llevó de regreso a Ecuador con mayor fuerza que una reproducción idéntica del tema original. No intentaba congelar a Mayorga en el pasado. Tomaba su obra, la atravesaba con nuevas texturas y la devolvía convertida en otra cosa, sin borrar aquello que la hacía reconocible.

Volver a escuchar lo nuestro

No es la primera vez que Sonido Gallo Negro se acerca a la obra de Polibio Mayorga. En Paganismo, publicado en 2022, incluyó una versión de “Cumbia Triste”, composición registrada originalmente en 1967 y considerada un punto fundacional de la cumbia ecuatoriana. La nueva lectura de “Pañuelo de Seda” confirma que aquel interés no fue una curiosidad aislada, sino un diálogo sostenido con una parte de nuestra memoria musical.

Resulta significativo que una banda mexicana encuentre posibilidades contemporáneas en canciones que muchos ecuatorianos quizá escuchamos como una reliquia familiar o dejamos olvidadas entre vinilos, casetes y discos compactos. No porque necesitemos una validación extranjera, sino porque a veces la mirada ajena ilumina aquello que la costumbre volvió invisible.

La cumbia volvió a enamorarme precisamente por eso: nunca permanece quieta. Viaja, mezcla acentos, cambia de instrumentos y encuentra nuevas formas de entrar al cuerpo y a la memoria. Polibio Mayorga sigue vivo en esas mutaciones, no como una figura encerrada en una vitrina, sino como una semilla que continúa produciendo sonidos lejos del lugar donde fue sembrada.

A veces una canción no vuelve para recordarnos exactamente cómo sonaba, sino para preguntarnos por qué dejamos de escucharla.