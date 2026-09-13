‘Nunca entregamos nada’ asegura Progen

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

La demanda de CELEC contra Progen, llevada adelante por el estudio jurídico Greenberg Traurig (Tampa, Florida) y, específicamente, por el abogado Daniel Pulecio-Boek, da para un guion de ‘true crime’ en toda regla.

Tal como sucede en las series de crímenes reales, poco a poco se devela la relación entre ejecutores, cómplices y encubridores, coludidos para defraudar en ciento cuatro millones de dólares al Estado ecuatoriano durante la emergencia eléctrica de 2024.

Pero también quedan al descubierto el carácter y la sangre fría de quienes planificaron y ayudaron a ejecutar el ilícito. Un capítulo imperdible de esta historia ‘basada en hechos reales’ es la declaración de John B. Manning, director ejecutivo de Progen.

Y es que esta pieza procesal no tiene desperdicio. Bajo juramento, y entre risas, Manning reconoció que no se entregó generador funcional alguno para las centrales de Quevedo y Salitral. Textualmente dijo “nunca entregamos nada”, no había generadores viejos ni nuevos.

Pero aún hay más, como diría un viejo presentador de televisión. El director de Progen aseguró que el acuerdo de subcontratación suscrito con Astrobryxa, de Karla Saud Calero y su esposo José Walther Manrique Suárez, fue forjado por estos últimos a los que calificó de ‘verdaderos pillos’.

Manning admitió, además, que los motores contratos con CELEC eran acondicionados y, de acuerdo a su versión, el ministro Roberto Luque y el gerente de la Corporación Eléctrica Ecuatoriana, Fabián Calero (primo de Karla Saud) lo sabían.

A ello se suman dos datos aportados por Fiscalía: Progen (al igual que Austral en Termo Esmeraldas) renunció a cobrar el anticipo legal del 30% del contrato para no presentar garantías bancarias y Manrique era contratista incumplido del Estado, pese a lo cual logró ser subcontratista.

Aún quedan por resolverse, ojalá en próximos capítulos, los motivos por los que CELEC pagó ‘adelantos’ por más de cien millones de dólares pese a los reiterados atrasos y las dudas sobre los generadores; así como las razones por las que el bloque oficialista de ADN bloqueó el debate de este entramado de corrupción en el pleno de la Asamblea.