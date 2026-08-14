La nueva geopolítica mundial y la encrucijada latinoamericana

El orden mundial no atraviesa simplemente un período de cambio, sino un cambio de época. Comprender la transición de lo unipolar hacia la turbulencia multipolar es la clave geopolítica para descifrar la supervivencia económica y la soberanía de las naciones en el siglo XXI.

El mapa global se reconfigura aceleradamente bajo la presión conjunta de tendencias estructurales y disrupciones drásticas. El multilateralismo ha cedido terreno a una nueva era dominada por la rivalidad entre grandes potencias y el desgaste de las instituciones internacionales. En este escenario, desentrañar la lógica de las transformaciones en curso constituye el desafío intelectual y estratégico más apremiante de nuestra era.

El proceso de transformación

La caída del Muro de Berlín en 1989 dinamitó la arquitectura del siglo XX, marcando el fin de la bipolaridad. Transformó la racionalidad que legitimaba el dominio geopolítico occidental. Tras la desarticulación de la Unión Soviética, la dinámica internacional migró hacia una hegemonía unipolar liderada por Estados Unidos y Europa. Hoy, esa etapa ha quedado atrás: un sistema multipolar impulsado por actores emergentes como China, Rusia e Irán se ha consolidado. Sus intereses rivalizan abiertamente con la primacía del Atlántico Norte.

El período comprendido entre la caída del Muro y los atentados de 2001 fue invadido por una gran inestabilidad que dejó fracturas profundas a escala global. Lejos del presagio del “fin de la historia” o la integración pacífica, el derrumbe de las viejas fronteras fue seguido por el levantamiento de nuevos muros físicos, azuzados por conflictos armados y presiones migratorias. Paralelamente, la intensificación de la globalización tensionó el modelo del Estado-nación, permeabilizando sus fronteras, erosionando los conceptos tradicionales de soberanía y debilitando la capacidad reguladora de los sistemas políticos.

Este desplazamiento del eje económico y político mundial del Atlántico hacia el Pacífico tiene su expresión más clara en la consolidación de los BRICS y el colapso del bloque soviético. Éste representa, por sus repercusiones geoeconómicas a largo plazo, un acontecimiento comparable con la caída del Imperio Romano o las grandes revoluciones de 1789 y 1917.

Los retos para América Latina

En medio de esta disrupción planetaria, América Latina emerge como un espacio geoestratégico de primer orden debido a su excepcional dotación de recursos naturales y materias primas, aunque no ha logrado consolidarse como un polo de desarrollo. Esta vulnerabilidad atrae el interés de potencias consolidadas y emergentes que buscan asegurar el acceso a insumos vitales a bajo costo. Esta realidad exige con urgencia la articulación de una estrategia regional de defensa colectiva y cooperativa de sus bienes estratégicos.

Dado que las economías centrales dependen estructuralmente de estos insumos, la posesión de recursos naturales representa una palanca geopolítica clave para reequilibrar la asimétrica relación centro-periferia. El verdadero reto estriba en superar la trampa de la reprimarización -que subordina el desarrollo a los vaivenes de los precios internacionales- y transitar decididamente hacia una industrialización endógena apoyada en el desarrollo científico y tecnológico.

Frente a la crítica dependencia de importaciones por parte de Estados Unidos y la creciente penetración comercial de China, América Latina se halla ante una oportunidad histórica. Explotar de forma soberana y coordinada sus recursos minerales requiere un proyecto político regional de gran alcance que responda a la envergadura de los intereses en disputa. En el contexto del capitalismo contemporáneo, la pugna por la naturaleza es central, y América del Sur está llamada a dejar de ser un mero repositorio pasivo de materias primas para convertirse en un actor estelar de la nueva arquitectura geopolítica global.