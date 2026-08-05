No llenemos las vacaciones de tareas

Cada fin de año escolar trae consigo una escena que se repite en muchos hogares: cuadernos de actividades, clases vacacionales, horarios organizados al detalle y la preocupación de que los niños “no pierdan el ritmo”. En el deseo de aprovechar cada día, las vacaciones terminan pareciéndose demasiado al tiempo de clases.

Sin embargo, quizá valga la pena detenernos a pensar cuál es el verdadero propósito de este periodo.

Las vacaciones no existen para interrumpir el aprendizaje, sino para transformar la manera de aprender. Son un tiempo necesario para descansar del calendario escolar, recuperar espacios de convivencia y vivir experiencias que, durante el resto del año, suelen quedar relegadas por las prisas y las obligaciones.

Descansar también forma parte del desarrollo

Vivimos en una sociedad que asocia el tiempo libre con tiempo desaprovechado. Nos cuesta aceptar que un niño pueda pasar una mañana jugando, explorando o simplemente sin una actividad planificada.

Pero el desarrollo infantil también necesita pausas

El descanso favorece el bienestar emocional, fortalece la creatividad y permite consolidar muchos de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar. El cerebro no solo aprende cuando recibe información; también aprende cuando tiene la oportunidad de procesarla, integrarla y aplicarla en contextos diferentes.

Por eso, descansar no significa dejar de aprender.

Significa aprender de otra manera.

La rutina no desaparece, se transforma

Hablar de vacaciones no implica renunciar a los hábitos que brindan seguridad a los niños.

Los horarios de sueño, una alimentación equilibrada, los momentos de higiene y algunas responsabilidades acordes con la edad continúan siendo necesarios. Estas rutinas aportan estabilidad y favorecen el bienestar físico y emocional.

Lo que sí puede cambiar es el ritmo con el que vivimos

Las vacaciones nos permiten desayunar sin mirar el reloj, compartir una conversación más larga, salir a caminar, visitar a los abuelos, cocinar juntos o simplemente permanecer más tiempo en casa sin la presión de cumplir con una agenda.

No se trata de eliminar la estructura, sino de permitir que el tiempo tenga otro significado.

Hay aprendizajes que no caben en un cuaderno

Preparar una ensalada en familia, ayudar a poner la mesa, regar una planta, organizar una mochila para un paseo, leer un cuento por placer o aprender a andar en bicicleta pueden parecer actividades sencillas.

Sin embargo, en cada una de ellas los niños desarrollan habilidades que acompañarán toda su vida.

Fortalecen la autonomía cuando intentan hacer algo por sí mismos.

cuando intentan hacer algo por sí mismos. Desarrollan funciones ejecutivas al planificar y resolver pequeños desafíos cotidianos.

y resolver pequeños desafíos cotidianos. Enriquecen su lenguaje durante las conversaciones familiares.

durante las conversaciones familiares. Aprenden a colaborar, a esperar, a negociar y a sentirse parte activa de su hogar.

Son aprendizajes que difícilmente aparecerán en una evaluación escolar, pero que resultan esenciales para su desarrollo integral.

El recuerdo que realmente permanecerá

Con el paso de los años, es poco probable que un niño recuerde cuántas páginas completó durante sus vacaciones.

En cambio, sí recordará quién le enseñó a preparar su receta favorita, quién lo acompañó a descubrir un nuevo parque, quién escuchó con paciencia sus historias antes de dormir o quién encontró tiempo para compartir una tarde sin mirar constantemente el reloj.

Esos momentos construyen vínculos, fortalecen la seguridad emocional y crean recuerdos que permanecerán mucho después de que termine el periodo escolar.

Las vacaciones ofrecen algo que durante gran parte del año resulta escaso: tiempo compartido.

Y ese tiempo también educa.

Una oportunidad para volver a encontrarnos

Quizá el mayor aprendizaje de las vacaciones no sea académico.

Quizá sea recordar que el desarrollo infantil no ocurre únicamente dentro de un aula ni depende exclusivamente de un cuaderno de actividades.

Los niños aprenden cuando juegan, cuando exploran, cuando conversan, cuando participan en la vida cotidiana y cuando sienten que forman parte de una familia que disfruta del tiempo juntos.

Mantener hábitos brinda seguridad. Cambiar el ritmo favorece el bienestar. Equilibrar ambos aspectos permite que las vacaciones recuperen su verdadero sentido.

Porque no se trata de llenar cada día con más tareas, sino de llenarlo con experiencias, conversaciones, descubrimientos y momentos compartidos que también forman, enseñan y permanecen para toda la vida.