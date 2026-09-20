Ministerio de la inteligencia artificial

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Tenemos los bombardeos. Nos falta el cerebro digital.

Delincuencia digitalizada

Ecuador vive una paradoja que debería avergonzarnos, los delincuentes usan inteligencia artificial para extorsionar, clonar voces y estafar a familias desesperadas. Nosotros seguimos dependiendo de trámites que tardan días, mientras el extorsionador ya compró diez SIM nuevas con la cédula de alguien que ni sabe que existe una línea roja a su nombre.

El cáncer de 18 millones

Hay más líneas móviles que personas en Ecuador. Ea la prueba de que el registro de identidad nunca se verificó de verdad. Cualquiera compra una SIM en una tienda de barrio sin mostrar cédula, o usando la identidad de un tercero. Cuando la policía rastrea un número de extorsión, el delincuente ya cambió de chip. Cuando el juez firma la orden de geolocalización, la víctima ya recibió tres llamadas más.

El sistema está diseñado para que el delincuente gane por cansancio institucional. La asimetría es brutal: el crimen organizado ya adoptó la IA —la Fiscalía desarticuló en agosto una red que hacía 120 llamadas diarias con montajes generados por inteligencia artificial—, mientras el Estado sigue usando herramientas del siglo pasado.

El bisturí que si corta

Perú implementó verificación biométrica obligatoria para líneas móviles: más de 102 000 líneas irregulares dadas de baja, muchas vinculadas a la extorsión. México exige registro con identidad verificada desde enero de 2026. Brasil, Argentina, Chile y Colombia tienen sistemas equivalentes. La diferencia con Ecuador es una sola palabra: verificación. Aquí confiamos en que el usuario escriba bien su cédula. Allá exigen huella o rostro.

La cirugía de 3 abscesos

Primero debemos depurar el torrente sanguíneo. Legalizar la integración de todas las operadoras. Canal directo y automatizado con la Policía para geolocalización en flagrancia. Cuando una víctima denuncia extorsión en curso, el rastreo se activa con autorización fiscal verbal registrada, no con una orden escrita que llega tarde. Esto no viola derechos sino que protege a la víctima mientras el delito ocurre.

Segundo, la verificación biométrica universal. Cada línea vinculada a una persona identificada con huella o rostro. No más SIM vendidas sin verificación. Las operadoras que incumplan reciben sanciones reales, no multas simbólicas.

Tercero, la depuración del registro. Auditoría de las 18 millones de líneas con Registro Civil y operadoras. Las no verificables, suspendidas. Las que excedan tres o cuatro por persona, deben ser validadas presencialmente. No es perseguir a nadie: es limpiar el sistema de líneas que existen solo para delinquir.

Como debería ser actualmente

Una víctima marca al 911. El operador activa geolocalización inmediata. En segundos, el sistema identifica la torre de origen. Si es una cárcel, aplica el protocolo penitenciario. Si es casa de seguridad, es inmediato el operativo policial. El fiscal autoriza verbalmente y esa autorización queda registrada digitalmente. La IA cruza datos: ¿cuántas líneas tiene el titular? ¿Aparece en patrones previos? Todo en tiempo real.

Cuenca ya tiene 700 cámaras con tecnología ANPR y analítica de video con IA. El reconocimiento facial está bloqueado por restricciones legales que no se han actualizado. Necesitamos reformarlas, no ignorarlas.

Lucha armada con IA

La lucha armada es necesaria. Los bombardeos, los operativos, las Fuerzas Armadas en las calles. Pero también hace falta la lucha digital. Los delincuentes ya entendieron esto. Nosotros todavía no.

Un Ministerio de Inteligencia Artificial no resuelve todos los problemas del Ecuador. Pero resuelve los más urgentes que son ubicar, identificar y neutralizar delincuentes en tiempo real, sin depender de un sistema judicial que se ahoga en papel mientras el crimen se mueve a la velocidad de un clic. Tenemos la tecnología. Tenemos los datos. Tenemos los ejemplos regionales. Falta la decisión política.

La pregunta no es si podemos hacerlo. Es por qué no lo estamos haciendo ya.