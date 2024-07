Desde hace algunos días, las noticias sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han girado alrededor de las denuncias de cinco asambleístas del Azuay respecto a que la secretaria del sindicato de trabajadores de esa entidad tiene a varios de sus familiares trabajando en el IESS. La aludida ha dicho que ingresaron por concurso público, mientras la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha anunciado que intervendría ese sindicato.

Otras informaciones han sido sobre la falta de medicamentos, insumos y equipos en mal estado, así como explicaciones del sistema de jubilación. Sin embargo, hay otras historias que se han convertido en habituales, pese a que muestran las dificultades por las cuales atraviesan afiliados, es decir las personas que mensualmente pagan sus aportes con la esperanza de algún momento recibir una pensión y usan los servicios hospitalarios en caso de una emergencia extrema (esto aplica específicamente a quienes pueden pagar un seguro médico privado).

La siguiente historia ocurrió el miércoles 10 de julio. Aquel día, a las 21h02, mi teléfono sonó. Era una amiga muy querida de la adolescencia, a quien llamaremos Carmen, con quien llevaba algún tiempo sin hablar. Su intención fue contarme cómo la falta de empatía, de humanidad y de servicio se ha esfumado hacia los familiares de pacientes, bajo frases como que esas son las políticas del hospital.

Al final de la tarde de ese día, Carmen debió acompañar a su hermana, a quien llamaremos Ana, al médico. Desde hacía algunos días tenía un fuerte dolor en su espalda. El primer diagnóstico que tuvo -y que fue dado en una clínica privada, ya que decidió usar su seguro médico particular- fue que requeriría de una cirugía. Ante la posibilidad de tener que incurrir en gastos que no podía afrontar, llamó a Carmen y pidió que la acompañara al Hospital del Sur del IESS.

Ya en el lugar, Ana ingresó para ser revisada, mientras Carmen debió quedarse en las carpas que están colocadas afuera de la casa de salud. Era una noche fría, como cualquier noche en esta época del año, en donde había una serie de bancas y una televisión encendida, donde permanecían niños, personas mayores, madres, padres, esposas, esposos, hijos, porque no les está permitido ingresar a la sala de espera.

Carmen me comentaba, en medio de su indignación, que entendería la situación si la sala de espera que queda dentro del hospital hubiese estado llena, pero estaba vacía. Me inundó de fotos donde se veía que no había nadie. Ella había logrado ingresar luego de escuchar decenas de veces que es una política hospitalaria y tras suplicarle a la persona que estaba a la entrada, que le dejara pasar por sus problemas de presión baja, que le obligan a evitar el frío.

“No sé qué pasa, por qué nos tratan así”, me decía, luego de afirmarme que muchos, ante las condiciones de espera, se iban y que ella no sabía cómo iban a conseguir información de sus familiares desde esas gigantes tiendas de campaña blanca que están en el patio.

Señores del IESS, así como nosotros estamos obligados a seguir sus protocolos hospitalarios, ustedes debieran ser más solidarios con esos familiares que pasan horas a la espera de saber algo sobre sus seres queridos.