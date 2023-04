¡Menudo premio!

A mediados del pasado mes de marzo, la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales otorgó su premio anual a un tal Peter Singer. Aduce el jurado que se trata de uno de los filósofos morales más influyentes de la actualidad en la medida en que extendió la ética al mundo animal. Hasta ahí llego. A partir de ahí todo me parece una horrenda barbaridad.

El filósofo australiano considera que ni el feto ni el recién nacido son personas y, por lo tanto, no tienen los derechos propios de las personas. La consecuencia es evidente: el mister admite tanto el aborto como el infanticidio hasta un mes después de nacer. Es lo que dice en su obra fundamental “Ética práctica” (2011, tercera edición). Lean y vomiten: “nuestra actual protección absoluta de la vida de los niños es una actitud típicamente cristiana más que un valor ético universal”. El ilustre premiado aplica sus argumentos básicamente a los recién nacidos con una discapacidad, dígase con el síndrome de Down. Considera que la muerte de un niño con discapacidad siempre será algo a favor de otro niño más capaz y feliz. Vuelvan a leer y a vomitar: “La cuestión principal está clara: matar a un recién nacido discapacitado no es moralmente equivalente a matar a una persona; y muy a menudo no es malo en absoluto”.

En una obra posterior, “Repensar la vida y la muerte” insiste: “No podemos esperar que un niño con síndrome de Down toque la guitarra, sienta afición por la ciencia ficción. Aprenda una lengua extranjera, charle con nosotros sobre la última película de Woody Allen o sea un atleta”. Lástima que el filósofo, remedo de Superman, sea tan brillante y tan humano. Y lástima que la Fundación del BBWA (despistaditos los banqueros) le den un premio a semejante espécimen. Tendrían que recordar el artículo 10 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual reafirma su derecho a la vida. Al BBVA también hay que darles un premio.

Gracias a José Ramón Amor Pan (bellos apellidos) por su denuncia en Vida Nueva (24/3/2023).