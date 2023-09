La matriz energética y cambio climático

Entre los hidrocarburos y el carbón todavía constituyen el 84% del consumo energético mundial,mientras que el 97% de la movilidad todavía está basada en hidrocarburos y las energías renovables,incluyendo hidroeléctrica solar, eólica y nuclear comprenden el saldo del balance energético.

Vemos permanentemente una campaña ambientalista que impulsa el cambio de la matriz energética pero además quieren preservar un entorno prístino torres eólicas, parques solares, sin afectación de los embalses que hay que construir para energía eléctrica y de la minería así comoactividades extractivas en qué se basa el resto de nuestro desarrollo. Este cambio es muy difícil y voy a explicar el porqué.

La dificultad está en las piedras o rocas, como quiera usted llamarlo estimado lector. Esto es una realidad física de nuestra naturaleza química. El cobre, litio, zinc, cromo, níquel, neodimio y otras tierras raras como se llaman el resto de los minerales utilizados para construir los motores, las turbinas, las baterías, los paneles solares y múltiples componentes industriales, de movilidad y de comunicaciones como los teléfonos celulares, maquinaria, construcciones, etc. requieren de estos componentes, lo que nos lleva a tener que intensificar las actividades extractivas y separarlo de las rocas donde se encuentran, incrementándolas en forma exponencial.

Un estudio del Banco Mundial sobre energías verdes señala que para lograr esta transición que esintensiva en los materiales señalados antes y que constituyen entre el 50 y 70% del costo de paneles solares y de baterías, así como el hierro, el concreto, aluminio para las torres eólicas. Todo indica que una transición a la velocidad señalada por el acuerdo de París las múltiples COP no es factible. Créanme, queespero estar equivocado



Aquí se nos presenta una dicotomía múltiple entre el desarrollo, eliminación de la pobreza y preservación del medio ambiente para los más de 9000 millones de seres humanos que estarán presentes en el planeta tierra para el año 2050 y aquí en mejores prácticas agrícolas con tecnología de punta, utilizando menos agua para mejor alimentación del género humano, mejor distribución de la alimentación, techo y educación también incrementan la demanda de energía y extractivismo.

Antes de qué se desarrolle la movilidad del siglo XX con las innovaciones y tecnologías de transporte, electricidad y electrónica, movilidad humana, etc. no se necesitaba tanta energía, pero la prosperidad del siglo XX no le ha llevado a querer lo que otros ya tienen, medicinas viajes, vehículos, vacaciones, mejor alimentación, etc. En la época del Antropoceno, qué es la actual, los hospitales usan 250% más energía por metro cuadrado que las casas u oficinas, algo similar para las industrias dependiendo la actividad.

Los datos almacenados del mundo usan 10 veces más de energía que los 10 millones de vehículos eléctricos existentes. La nube requiere más energía que todo el Japón, la tercera economía del mundo;con la pandemia creció el comercio electrónico, el uso de robots y el transporte de y hacia los sitios de distribución. como Alibaba, Amazon y otros.

No sabemos que nos puede traer el futuro, pero seguramente con los avances de computación, la inteligencia artificial nuevas actividades productivas, Drones, robótica producción vertical de alimentos etc. se va a necesitar un incremento sustancial de energías renovables, bio combustibles, energía nuclear y energías fósiles, (esperemos en muchomenor escala). Otro escenario seguramente será seguir soñando. Solamente le recuerdo que el 46% de cada barril de petróleo va a la producción de textiles, medicinas, plásticos, la construcción de nuevas carreteras y mantenimiento de millones de kilómetros de ciudades y carreteras en todo el mundo y múltiples otras aplicaciones a las que hay que encontrar alternativas viables.