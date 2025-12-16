Como tenemos un Presidente ausente, la empresa privada debe tomar la iniciativa para romper los candados políticos que retrasan al Ecuador, para activar inversiones con sus capitales propios, porque ellas no vienen del Norte Global y los pobres del Sur Global continúan emigrando en busca de trabajo. A tal efecto necesitamos:

LÍDERES PETROLEROS, para evitar la debacle petrolera, mediante inversiones con utilidad razonable y seguridad jurídica a largo plazo. Cuanto antes estos líderes extranjeros y nacionales podrán despertarle al gobierno con propuestas viables y justas.

LÍDERES ENERGÉTICOS HONESTOS, que abran los candados para hacer correctamente energía privada a base de rentabilidad y cero subsidios populistas. Si no hay precios competitivos nadie invertirá y si no hay energía no habrá nuevas empresas ni empleo.

LÍDERES PARA TENER CARRETERAS BUENAS, que inviertan a base de peajes remunerativos y obligatorios que mejoren la productividad del transporte. (Tal como se financió el Aeropuerto de Quito). Si no hay buena logística no habrá productividad exportable en las provincias serranas y se aumentará el desequilibrio económico y político del país.

LÍDERES TURÍSTICOS para potenciar esta actividad redistributiva, que da mucho empleo al atraer turistas del exterior, para aumentar la cantidad de dólares y sostener la dolarización. Y no solo fomentar un efímero turismo interno a base de asuetos contraproducentes, que no aumentan el flujo de dólares externos.

Todo esto está en manos de los capitales privados nacionales que sí hay y de recursos que vengan del exterior, para que los pobres sean menos.