La clave en esta etapa

En los primeros seis años, el cerebro infantil está en pleno desarrollo de habilidades como el lenguaje, la autorregulación y la empatía. Por eso, los conflictos entre hermanos son oportunidades para modelar, poner palabras a las emociones y enseñar formas de convivencia, más que para esperar que los resuelvan solos.

Observar y nombrar lo que sucede

Con los más pequeños (1-3 años), el adulto describe la situación, Dar voz y traducir emociones:

Nombrar ayuda a que identifiquen y comprendan sus emociones.

“Tú querías el carro, y tu hermano también lo quería. Eso los enojó.”

“Parece que te enojaste porque querías el juguete.”

Con los mayores (4-6 años), puedes invitar a que expliquen qué pasó, ayudándoles a ordenar sus ideas, dar voz.

Dar voz a todos los involucrados es clave. Validan sus emociones y enseñan respeto mutuo.

Frases como:

“Quiero entender lo que pasó, cuéntame tú primero.”

“Ahora escuchamos a tu hermano.”



Modelar calma

En todas las edades, el adulto es ejemplo de autocontrol. Baja tu tono, ponte a su altura, mantén o intenta mantener contacto visual y habla despacio. Esto les enseña que los problemas se pueden resolver sin gritos ni empujones.

Proponer y practicar soluciones

1 a 3 años: el adulto ofrece opciones simples: “Ahora lo usas tú y luego tu hermano.”

4 a 6 años: invítalos a proponer soluciones, guiando hacia acuerdos justos (turnos, juegos compartidos, buscar otro objeto).

Reforzar el vínculo

Termina con un gesto de unión: un abrazo, una canción juntos, un ritual amoroso o un juego breve.

Esto les recuerda que, aunque discutan, su relación sigue siendo segura y valiosa.

Manejar desacuerdos entre hermanos de 1 a 6 años significa acompañar y enseñar en lugar de castigar o etiquetar. Cada discusión es un momento para practicar empatía, lenguaje emocional y resolución pacífica de problemas. Con tu guía constante, los niños aprenden que el respeto y el amor siempre pueden estar por encima de la pelea.