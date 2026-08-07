Libertad, empleo y Estado mínimo

Esta debilidad política se traduce directamente en un estancamiento socioeconómico. El verdadero drama de la nación no reside en la retórica partidista, sino en la imposibilidad estructural de generar empleo formal.

Cuando una abrumadora mayoría de la Población Económicamente Activa permanece al margen de la seguridad social y encadenada a la informalidad superando con creces los márgenes tolerables de precariedad laboral en el país, ñel sistema ha fallado en su propósito primario.

La obsesión hiperreguladora del estatismo y las trabas burocráticas no combaten los problemas; ahogan la iniciativa privada, encarecen la producción y destruyen los mecanismos naturales del mercado.

La solución exige abandonar el modelo de un Estado elefantiásico y restrictivo para dar paso a reformas de afondo: un marco laboral moderno y flexible, una profunda reingeniería crediticia y el fomento decisivo al sector productivo e innovador.

Para superar este círculo vicioso, es indispensable una reforma constitucional drástica. Frente a Cartas Magnas hipertrofiadas con cientos de artículos que prometen derechos inaplicables, se requiere retornar a lo esencial: la protección irrestricta de la vida, la libertad y la propiedad privada.

Un Estado mínimo pero fuerte en sus funciones primordiales —seguridad, justicia y garantías de libre mercado— es el único capaz de reducir la corrupción y devolverle el centro al individuo como unidad primordial de la sociedad.

El cambio real no vendrá de mesías ni de loterías políticas, sino del fortalecimiento de la conciencia ciudadana, la educación en valores de trabajo e integridad, y la firmeza para combatir el crimen organizado con toda la fuerza legítima del Estado.

Sin un entorno seguro y con reglas de juego claras, la inversión y el desarrollo son utopías. Reducir el aparato estatal, honrar el valor del emprendimiento y exigir ética en la función pública son los pilares sobre los cuales debe refundarse la república.

Lo demás, por apremiante que parezca en la coyuntura diaria, resulta estéril frente a la tarea urgente de construir un país próspero, libre y productivo, donde cada ciudadano encuentre desde su propio esfuerzo el espacio para prosperar y contribuir al desarrollo del país.