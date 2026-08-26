Cuando la lactancia continúa y comienza el centro infantil

Hay momentos en la infancia que representan una gran transición. Uno de ellos ocurre cuando un niño deja, por algunas horas, el espacio conocido de su hogar para comenzar su experiencia en un centro infantil.

Aparecen nuevas personas, nuevos sonidos, otros niños, horarios diferentes y una separación temporal de quienes han sido sus principales figuras de cuidado.

Para algunas familias, este momento coincide con otro proceso que continúa: la lactancia.

Entonces aparecen preguntas, dudas e incluso cierta presión: ¿será más difícil la adaptación?, ¿debería dejar de lactar antes de ingresar?, ¿podrá permanecer tranquilo sin su madre?, ¿la lactancia hará más difícil la separación?

Quizá la primera respuesta que necesitamos como adultos sea dejar de pensar que un proceso debe terminar para que el otro pueda comenzar.

La lactancia puede continuar mientras un niño comienza el centro infantil.

Y comprenderlo también significa comprender mejor cómo se construye una adaptación respetuosa.

Una transición no tiene que ser una ruptura

La llegada al centro infantil implica una separación, pero no significa una ruptura del vínculo familiar.

El niño empieza a ampliar su mundo.

Encuentra nuevos adultos que pueden cuidarlo, acompañarlo y responder a sus necesidades mientras su familia no está presente. Poco a poco, comienza a construir otros vínculos de confianza.

Esta experiencia no reemplaza a sus figuras familiares.

Las complementa.

Desde la primera infancia, los niños necesitan relaciones estables y sensibles que les permitan explorar su entorno sintiéndose seguros. Por eso, la adaptación no debería entenderse únicamente como conseguir que un niño “deje de llorar”, sino como un proceso en el que aprende progresivamente que puede estar bien en un nuevo espacio y reencontrarse después con las personas que ama.

La lactancia puede seguir siendo parte de ese vínculo

Existe una idea todavía muy extendida: que cuando un niño comienza el centro infantil debería dejar de lactar para “independizarse”.

Pero una cosa no implica necesariamente la otra.

La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar la lactancia junto con una alimentación complementaria adecuada hasta los dos años o más.

Por supuesto, cada familia tiene circunstancias, decisiones y necesidades diferentes. No existe una única manera de organizar este proceso.

Lo importante es no convertir la lactancia en un obstáculo que deba eliminarse para que el niño pueda adaptarse.

Un niño puede aprender a desenvolverse durante algunas horas en el centro infantil y, al mismo tiempo, continuar encontrando en la lactancia un espacio de conexión con su madre.

Son experiencias que pueden coexistir.

El centro infantil también debe aprender al niño

La adaptación no es responsabilidad exclusiva del niño.

También es una oportunidad para que los adultos aprendamos quién es ese niño.

¿Cómo expresa el cansancio?

¿Qué lo calma?

¿Qué señales utiliza cuando necesita ayuda?

¿Qué ocurre cuando tiene hambre?

¿Qué objetos, canciones o rutinas le resultan familiares?

¿Qué necesita para acercarse progresivamente a un nuevo adulto?

Estas preguntas son mucho más importantes que preguntarnos únicamente cuánto tardará en dejar de llorar.

Desde la Educación Inicial, acompañar significa observar y comprender antes de intervenir.

El centro infantil no debería pedirle al niño que se adapte desconociendo su historia. Debería construir puentes con ella.

Y la familia también necesita sentirse escuchada.

La comunicación entre familia y centro es fundamental

Cuando un niño continúa lactando, la comunicación entre la familia y el centro infantil adquiere especial importancia.

No para convertir la lactancia en el centro de la jornada, sino para comprender las necesidades del niño y establecer acuerdos claros sobre alimentación, horarios, descanso y formas de consuelo.

La alimentación durante los primeros años requiere una atención sensible a las señales de hambre y saciedad, además de alimentos adecuados y seguros según la edad. La OMS recomienda prácticas de alimentación responsiva, en las que el adulto acompaña al niño con paciencia y atención, sin forzarlo.

Esta misma mirada puede trasladarse a la adaptación.

No todos los niños necesitan lo mismo.

No todos reaccionan igual ante la separación.

Y no todos construyen confianza al mismo ritmo.

El reencuentro también forma parte de la adaptación

Hay algo que a veces olvidamos cuando hablamos del ingreso a un centro infantil: la adaptación no termina cuando el niño entra por la puerta.

También ocurre cuando vuelve a encontrarse con su familia.

Después de varias horas de separación, puede buscar más contacto, mostrarse cansado, querer estar en brazos o pedir lactar con mayor frecuencia.

No necesariamente estamos frente a un retroceso.

Puede ser simplemente su manera de volver a conectar.

El reencuentro también comunica: “Volviste. Estoy aquí. Seguimos juntos”.

Y ese mensaje puede ser tan importante como el que recibió al momento de separarse.

No se trata de hacer al niño más independiente

Quizá una de las ideas que más necesitamos transformar es la manera en que entendemos la independencia durante los primeros años.

A veces creemos que un niño es más independiente cuando necesita menos a sus adultos.

Pero la seguridad y la autonomía no son opuestas.

Un niño que cuenta con vínculos seguros puede, progresivamente, explorar nuevos espacios, relacionarse con otras personas y asumir pequeños desafíos porque sabe que tiene un lugar al cual regresar.

La adaptación no consiste en enseñarle a necesitar menos.

Consiste en ayudarlo a descubrir que puede sentirse seguro también fuera de casa.

Ampliar el mundo sin romper los vínculos

Cuando un niño comienza el centro infantil mientras continúa lactando, no está viviendo dos procesos que compiten entre sí.

Está atravesando una etapa de expansión.

Su mundo empieza a hacerse más grande.

Aparecen nuevos rostros, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y nuevas relaciones. Y, al mismo tiempo, permanece ese vínculo que le ha ofrecido cuidado, alimento, consuelo y cercanía.

Tal vez la pregunta no debería ser cuándo dejará de lactar para poder adaptarse.

Quizá deberíamos preguntarnos cómo podemos acompañar su adaptación respetando aquello que todavía necesita.

Porque ingresar a un centro infantil no significa dejar atrás la familia.

Significa comenzar a ampliar el mundo.

Y cuando ese mundo se amplía con adultos sensibles, comunicación y respeto por los ritmos de cada niño, la separación puede convertirse, poco a poco, no en una ruptura, sino en una nueva experiencia de confianza.

La lactancia puede continuar. El centro infantil puede comenzar. Y entre ambos puede existir algo fundamental: un niño que descubre que puede explorar nuevos espacios sin dejar de sentirse profundamente acompañado.