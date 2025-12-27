Introducción

En este artículo vamos a rendir cuentas a nuestros lectores sobre las predicciones que hicimos a inicios del 2025 sobre lo que iba a suceder en este año en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA). Luego, siguiendo una antigua y bella tradición ecuatoriana, vamos a presentar el testamento del año viejo 2025, escrito, por supuesto, con herramientas de IA.

IA en el 2025

Demis Hassabis, líder de DeepMind (el músculo de investigación y desarrollo tecnológico de IA de Google), en una entrevista reciente dijo que lo sucedido en 2025 en IA es equivalente a comprimir en un solo año lo que, en circunstancias normales, se desarrollaría en 10 años. Esta aseveración resume bastante bien la enorme cantidad de desarrollos que hemos tenido en este 2025 en IA.

Rendición de cuentas

A inicios de este año presentamos el artículo Tendencias de inteligencia artificial para el 2025, donde analizamos los caminos, nuevos productos y servicios de IA a nivel mundial. A continuación, vamos a revisar lo que dijimos y contrastar estas predicciones con la realidad.

Acceso a IA Generativa

Predicción: “En este 2025 tendremos suscripciones individuales de mayor valor, debido a la mayor sofisticación y aumento de capacidades de los nuevos modelos de IAGen.

Realidad: Las principales empresas de desarrollo de Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) incorporaron nuevos planes de suscripción para sus usuarios que se añaden a los planes de 20 dólares mensuales, que eran los únicos que teníamos hasta 2024. Por ejemplo, OpenAI ofrece ChatGPT Pro por 200 dólares mensuales, Google tiene a Google AI Ultra por aproximadamente 250 dólares mensuales, Anthropic ofrece Claude Max 20x por 200 dólares mensuales, y xAI oferta a SuperGrok Heavy por 300 dólares por mes.

Agentes avanzados de IA

Predicción: “Los modelos de IA generativa pasarán de ser herramientas meramente predictivas (…) para convertirse en herramientas que, de forma autónoma, puedan ejecutar acciones para alcanzar un objetivo o completar una tarea.”

Realidad: OpenAI lanzó Operator que actualmente puede ser usado dentro de ChatGPT por sus usuarios de pago, habilitando la opción “modo agente”. Usando su propio navegador, Operator puede ver el contenido de una página web e interactuar con ella desplazándose, escribiendo, haciendo clic.

Por su parte, Anthropic a través de Claude permite a los usuarios crear agentes que pueden planificar, razonar y orquestar flujos de trabajo, decidiendo cuándo usar herramientas para analizar código, documentos u otros procesos. A través de una reciente funcionalidad llamada agent skills, los agentes se potencian al convertir esas acciones en capacidades explícitas, autorizadas y reutilizables, de modo que el agente razona libremente, pero solo ejecuta acciones previamente definidas, con mayor control y seguridad en producción.

Google, recientemente, lanzó SIMA 2 una plataforma potenciada por Gemini a través de la cual los usuarios pueden transmitir en lenguaje natural instrucciones a agentes de IA. Otra novedad de esta plataforma es que permite entrenar agentes de IA a partir de la interacción de un usuario con un ambiente. Esta plataforma está en etapa de investigación y por ahora solo puede interactuar en mundos virtuales tridimensionales, como es el caso de videojuegos.

Generación de video

Predicción: “En el 2025 los videos generados con IA generativa tendrán mayor duración, pasando de una fracción o unidad de minuto a las decenas de minutos. En este año también tendremos generadores de video que incorporarán audio en su salida.”

Realidad: En este año, dos productos IA han destacado en la generación de video de alta resolución que incluye audio nativo. Google lanzó su modelo Veo 3 que permite la generación de videos cortos (de unos pocos segundos) de alta calidad (720–1080 p) con audio integrado, destacando por su realismo visual y sonoro.

OpenAI lanzó Sora 2 una red social donde los usuarios pueden interactuar generando videos cortos con audio nativo, los cuales son producidos por un modelo avanzado que tiene una mejor comprensión de la dinámica de nuestro mundo. Gracias a esta característica, los videos de Sora 2 tienen mayor realismo y permiten crear escenas complejas.

Lea también: Sora: La nueva red social potenciada por Inteligencia Artificial

Generación personalizada de música y podcasts

Predicción: “En el 2025 la IAGen también llegará y se consolidará en las plataformas de streaming de audio y video y también en las tiendas digitales. Adicionalmente, pronto la IAGen permitirá dar un nuevo salto, pasando de búsquedas personalizadas de archivos de audio a la generación personalizada de música y podcasts (…)”

Realidad: En el 2025 Suno permite generar música personalizada de alta calidad que resulta indistinguible de creaciones generadas por bandas musicales de reconocido prestigio. También tiene un prototipo de streaming donde los usuarios pueden consumir música enteramente generada por IA.

Google dispone de una herramienta muy potente llamada NotebookLM que, entre múltiples funcionalidades, permite la generación de podcasts a partir de documentos o información proporcionada el usuario. En la actualidad, esta funcionalidad permite escuchar un resumen en forma diálogo entre dos personas de hasta 50 fuentes de información que pueden ser archivos, audio, video, páginas web, o directorios de Google Drive. La herramienta permite la posibilidad de que el usuario pueda interactuar en el diálogo, volviéndolo interactivo.

Amazon Music y Spotify permiten que la creación de listas de reproducción personalizadas mediante el uso de modelos de IA.

Robótica

Predicción: “En 2025 empresas como OpenAI y xAI están invirtiendo para desarrollar robots humanoides, con el propósito de cubrir no solamente el mundo digital, donde actualmente se concentra el mayor desarrollo y aplicaciones de IA, sino también el mundo físico, donde hay un amplio margen para el desarrollo de nuevos productos y servicios de IA (…) Otro campo donde la IA impactará en el mundo físico es en la industria del transporte”

Realidad: Se conoce que OpenAI, pese a romper un acuerdo con la empresa de desarrollo de robots humanoides Figure AI, continúa desarrollando investigación en esta área. De la misma manera, Google también realiza esfuerzos para mejorar la fusión de IA con robótica. Sin embargo, en estos dos casos en 2025 no han lanzado ningún producto específico de robots humanoides.

En la misma línea que sus competidores, Tesla en este 2025 parece haber experimentado un estancamiento en el desarrollo de su robot humanoide Optimus. En contraste con la situación de OpenAI, Google y Tesla, en el segundo semestre de este 2025 se ha destacado la empresa 1X Technologies por anunciar la distribución en 2026 de su robot NEO que, en palabras de la empresa, será capaz de realizar tareas cotidianas del hogar, ofreciendo asistencia personal a sus usuarios.

Disputa por el liderato en IA

Predicción: “La disputa por quién lidera el desarrollo de IA en el mundo ha creado una competencia inédita, donde la velocidad y la distancia por recorrer son muy altas. En esta fusión de maratón y carrera de alta velocidad, el punto de arribo no es claro; sin embargo, quizá esta competencia nos lleve por un punto de inflexión muy importante para la humanidad: el desarrollo de la IA General (IAG).”

Realidad: En 2025, las empresas protagonistas del desarrollo de IA en 2025 provienen de Estados Unidos y China. Por Estados Unidos están OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini), xAI (Grok), Anthropic (Claude), y Meta (Llama); mientras que por China destacan DeepSeek y Alibabá (Qwen). De esta lista, las que se disputan el liderato son OpenAI y Google, cerrando el 2025 con una ligera ventaja por parte de Google. Sin embargo, en este 2025, a pesar de los enormes progresos, nadie ha podido alcanzar la IAG, y por ahora todavía sigue siendo un deseo más que una realidad.

Conclusión

Este artículo ha sido extenso porque resulta imposible resumir en un texto muy corto y descriptivo todo lo que ha pasado en el mundo de la IA en este 2025. Lo aquí analizado no incluye todo lo que ha pasado en este año, pero sí lo más importante.

Testamento del año viejo 2025

Antes de cerrar este artículo, quiero agradecer a todos los lectores que se han tomado un tiempo para leer mis columnas en este año. Espero que les haya resultado de mucha utilidad y que aporten mucho valor para mantenerse al día con el rápido desarrollo tecnológico, especialmente de la IA.

A todos ustedes les deseo lo mejor de la vida en este nuevo año. Para cerrar el 2025 siguiendo nuestra tradición, les dejo el testamento del año viejo que es una creación total de ChatGPT-5.2.

Yo, Año Viejo 2025, ya me quemo sin pudor,

entre cuetes, humo y trago… ¡me despido con sabor!

A las empresas de IA les dejo un cable pelado,

pa’ que bajen la emoción y suban lo bien pensado;

les dejo un “beta eterno” y un manual bien clarito:

“no prometan ser humanos… si fallan como mosquito”.

A los lectores de la columna de Marco, gente pilas y frontal,

les dejo café cargado y criterio profesional;

les dejo ceja levantada, duda sana y buen humor,

porque leer sin pensar… ¡eso sí da más terror!

A Diario El Comercio le dejo lupa y buen ojo,

pa’ separar bien la data del cuento y del antojo;

les dejo cierre puntual, titular sin exagerar,

y un detector de humo… ¡pa’ no dejarse marear!

Al gobierno ecuatoriano le dejo una libreta,

pa’ anotar lo prometido antes de otra camiseta;

les dejo menos discurso, más acción y más sudor,

que el país no se gobierna solo a punta de micrófono y color.

Y al pueblo ecuatoriano, mi legado es alegría,

una risa aunque esté duro, una broma cada día;

que no falte la esperanza, ni el abrazo, ni el vacilón,

porque aquí, pase lo que pase… ¡siempre sale el sol, ñaño, y el corazón!

¡Feliz 2026!