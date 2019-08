Inquietudes nacionales

1.- ¿Cuáles son sus expectativas sobre las reformas que debe enviar el Ejecutivo a fin de mes a la Asamblea y las posibilidades de lograr consenso?

Cuando no se hacen las cosas de una forma integral y consistente, no sólo que no se consiguen los objetivos, sino que se desperdician los esfuerzos, se mal enquista a la sociedad y defrauda un plan. Es vital comprender la complejidad de la problemática. Tener claras las causas que llevaron a esa postración, para de ahí extraer las posibles soluciones. Sin esa comprensión, cualquier medida o propuesta no tiene posibilidad de éxito.



Entonces, a las reformas hay que mirarlas como parte de esa reflexión y no como elementos sueltos que se les ocurrieron a ciertos miembros de la sociedad. Bajo esa perspectiva, los cuatro sujetos de cambio estructural (del programa en ejecución) tienen su razón de ser: El país no puede seguir con un Estado ampuloso que trajo más deuda y más impuestos. Hay que normarlo. Racionalizar sensatamente sus actividades; y, eso lleva a la reforma estructural en donde caben las Normas Macro Fiscales y la modificación del Código Monetario. Las políticas de empleo y competitividad no ofrecen oportunidades para nuevos emprendimientos. Es una vieja historia que necesita cambio por lo cual las modificaciones al Código Laboral, Mercado de Valores y Racionalización Tributaria demuestran su vigencia. Finalmente, sin capital humano formado y sin posibilidad de ofrecerle un plan de vida digno, para que se hace todo lo demás, que precisamente se los enfrenta para poder cumplir con esa obligación primigenia. La educación y los planes sociales tienen que ser modernos, competitivos y eficientes.



Por lo tanto, seleccionar al gusto de cada uno lo que debería aprobarse es simplemente desconocer las interconexiones reales que existen entre los diversos componentes de una colectividad organizada en Estado, que se nutren o ayudan y van precisamente a las raíces de los problemas.



Lo que aquí cabe es mantener un proceso de explicación racional, reflexivo, objetivo (no dogmático ni de conveniencia política circunstancial) de todo el entorno que ha configurado la situación a la cual se llegó desafiando la lógica económica. Tener muy clarito que no es que se quiere salir de la configuración actual de política económica por capricho, sino que no hay forma de mantener el estado actual, pues no sólo no ofrece una perspectiva de razonable recuperación, sino que la inacción, o si se quiere ser más preciso acciones parciales o descoordinadas llevan a más deterioro.



2.- Comente por favor los resultados de las elecciones primarias en Argentina sobre la caída del peso frente al dólar y la debacle en la bolsa y la inflación.



Lamentables e inesperados, por lo menos comparados con las previsiones ofrecidas por las distintas empresas y entidades dedicadas a labores de prospección política. Dolorosos, porque atestiguan la escasa comprensión ciudadana sobre los principios básicos que sostienen un manejo económico apto para ofrecer niveles superiores de bienestar compartido que se construye con un programa equilibrado (tardío) que implica sacrificios y orden. Y, perversos por la revalidación de un temor sobre la existencia de una sociedad carente de principios éticos y morales, que atentan con una democracia por lo menos honesta, aunque no fuera eficiente o capaz de atender en debida forma las necesidades colectivas.



La reacción de los mercados era previsible pues la alternativa ganadora de estas “primarias” ya demostró su total incapacidad para manejar con razonable consistencia ese país. No sólo eso, sino que además dejó huellas enormes de descomposición moral, con actos bochornosos que llegaron al nivel político más alto del poder. Con estos resultados, en la práctica el gobierno en funciones perdió poder real, está en una encrucijada y se afectó su capacidad de gestión. Mientras, la oposición que obtuvo ventaja en la votación dispone de más poder, pero no capacidad de maniobra.



Argentina entró en una etapa muy precaria que sólo podrá encontrar algún alivio cuando ocurra el cambio de gobierno. Obviamente, si bien el actual mandatario todavía podría retener la presidencia aplicando ciertos correctivos, sus probabilidades son muy bajas.



3.- ¿Qué factores pueden hacer revertir la sensación de estancamiento de la economía?



El estancamiento económico es real y no tiene solución en el corto plazo. Los países que no entendieron la temporalidad de los ajustes y quisieron salir más rápido, lo único que consiguieron es dañar más el panorama general. Los ejemplos abundan y sirvieron dolorosamente para que no se los vuelva cometer. Con excepción de Argentina, cuya historia demuestra precisamente lo que no se debe hacer, los demás países del Cono Sur, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, así como nuestros vecinos Colombia y Perú ya no juegan con la economía.



Por lo tanto, para salir del hueco hay que ser consistentes, coherentes, perseverantes, prudentes y eso lleva tiempo. Años, no meses. La confianza, a la cual algunos la desdeñan o la tratan como quinta rueda del coche, es la variable silenciosa que trae o lleva capitales. Construye o destruye empresas. Emplea o desemplea trabajadores.



¿Hay confianza? Todavía es temprano para responder. Lo cierto es que el país está en mejores condiciones. Escapó de un modelo que lo trituraba, pero falta mucho por hacer.



4.- ¿Cuánto pesa en la falta de crecimiento suficiente el entorno latinoamericano?

Claro que afecta, pero es más directo el impacto que viene de la pérdida de dinamismo del resto del mundo y de las secuelas de tanto enfrentamiento económico de los EE.UU. con varios países y regiones.