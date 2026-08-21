La innovación, convertir el conocimiento en futuro (Parte1)

La educación entrega a las personas la riqueza que llevan consigo; la innovación permite convertir esa riqueza en nuevas posibilidades para todos. Una nación puede formar buenos profesionales, sostener universidades y acumular conocimiento, pero si ese conocimiento no encuentra caminos hacia la producción, los servicios, las instituciones y la vida cotidiana, una parte importante de su potencial permanecerá inmóvil, sin generar valor. Saber es indispensable. Transformar lo que sabemos en soluciones útiles constituye el paso siguiente.



Innovar no significa únicamente inventar una tecnología espectacular. Una innovación puede ser un medicamento, una semilla resistente, un sistema de riego, una plataforma digital o un material nuevo. Pero también puede ser una manera diferente de organizar un hospital, reducir un trámite, enseñar matemáticas, distribuir alimentos o administrar una ciudad. Su rasgo esencial no es la novedad absoluta, sino la capacidad de resolver mejor un problema y producir valor que otros puedan reconocer y encontrar útil.

Esta distinción importa porque con frecuencia confundimos innovación con modernización superficial. Una institución compra computadoras, adopta una aplicación o inaugura un laboratorio y anuncia que se ha transformado. Sin embargo, si continúa haciendo lo mismo, con los mismos retrasos y la misma falta de resultados, solamente ha incorporado equipos. La tecnología puede acompañar una innovación, pero no la garantiza.

Tampoco toda invención llega a convertirse en innovación. El inventor demuestra que algo puede existir. El innovador encuentra la forma de volverlo accesible, confiable, económicamente viable y suficientemente útil para integrarse en la sociedad. Entre el descubrimiento y su aplicación existe un recorrido complejo: investigación, diseño, pruebas, financiamiento, regulación, producción, distribución y aprendizaje del usuario.



Ese recorrido explica por qué las ideas, por valiosas que sean, no bastan. El mundo está lleno de prototipos que nunca encontraron un mercado, investigaciones que quedaron en un archivo y soluciones que no pudieron atravesar una barrera administrativa. La creatividad individual inicia muchos procesos; las instituciones determinan cuántos pueden continuar.



La innovación es, por ello, un fenómeno colectivo. Aun cuando una historia se concentre en la figura de un emprendedor, detrás de él existen conocimientos producidos por generaciones, infraestructura pública, universidades, proveedores, trabajadores, inversionistas y consumidores dispuestos a probar. El innovador combina elementos que otros desarrollaron y crea una relación nueva entre ellos.



En El mundo en que vivirán nuestros hijos reflexioné sobre la capacidad de conectar campos que aparentemente no guardan relación. Las ideas originales suelen aparecer cuando una persona conoce suficientemente una disciplina, pero conserva la curiosidad para mirar hacia otras. La especialización permite profundidad; la visión interdisciplinaria permite encontrar conexiones. Innovar exige ambas.



La imagen romántica del genio aislado puede inspirar, pero también confunde. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Marie Curie, Steve Jobs o Elon Musk poseyeron talentos excepcionales; sin embargo, trabajaron dentro de redes de artesanos, científicos, colaboradores e instituciones. Incluso las personas más originales dependen de lenguajes, herramientas y preguntas que recibieron de otros.



La innovación se parece menos a un relámpago inexplicable que a un ecosistema. Necesita diversidad, circulación y tiempo. Las ideas deben encontrarse con personas capaces de discutirlas, corregirlas y financiarlas. Algunas prosperan; muchas fracasan; otras quedan a la espera de que aparezca una tecnología complementaria o cambie una necesidad.

