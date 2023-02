Cuy sí, pero en pedacitos

Hay mucha gente que dice que sí le gusta comer cuy, pero "en pedacitos para no verle la cara ni las manitos al pobre cuy". Pero igual se lo comen.

Y así hay muchas cosas que acabamos aceptando porque no vemos su cara incómoda, porque nos los pasan pedaciaditos y discretos.

Algo de eso pasa con la gasolina extra y el diesel, que consumimos con enorme gusto pero que, si raspamos la superficie, veremos que esconden una cara muy fea.

Porque el año pasado, el Ecuador pagó por importaciones de combustibles y lubricantes la impresentable suma de 8.002 millones de dólares, un récord absoluto en importaciones de gasolinas, naftas, diesel, gas y uno que otro aceite. Esa cifra es el resultado de dos cosas: importamos más combustibles y hoy están caros.

Y claro, si consumimos tantos combustibles es porque tienen un precio tan bajo en el mercado local, que no tiene sentido ahorrar en su consumo. Además, una parte se va a usos para los que no están previstos (como calentar piscinas y hornos industriales), otros se van a los países vecinos en forma de contrabando y las malas lenguas dicen que hasta se van a los laboratorios de refinación de coca en el sur de Colombia.

A todo eso hay que sumarle que contaminan el ambiente generando más CO2 de lo que deberíamos.

El subsidio a los combustibles está, aproximadamente, en unos 300 millones de dólares al mes (no es tan fácil de calcular, por eso lo de "aproximadamente"), lo que nos lleva a un número cercano a los $4.000 millones al año, y eso sólo en gasolina y diesel.

Consumir un galón de diesel es, por lo tanto, parecido a comerse un cuy correctamente pedaceado, porque en el transparente y cristalino líquido no se ve todo lo que hay por detrás, el subsidio, el mal uso, el costo real, la contaminación, el contrabando, etc. Y sobre todo, no se ve que un grupo con supuesta conciencia social y amor a la naturaleza es el que presiona por mantener todo eso.