(Primera parte)

El Coloso del Batán volvió a abrir sus puertas

Luego de la tensión que se vivió en junio, el querido Olímpico Atahualpa volvió a recibir eventos deportivos y artísticos. El estadio fue testigo de un memorable concierto de Chayanne con un cierre épico y una espectacular goleada del Independiente del Valle frente al Vasco Da Gama, rememorando aquellas jornadas de 2016 en la que el “Coloso del Batán” fue sede de la final de la Copa Libertadores.

El humo blanco llegó luego de la intervención del Ministerio del Deporte y con la posterior decisión del juez constitucional Sebastián Cordero que aceptó la acción de protección interpuesta por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) luego de que el Municipio de Quito clausuró el escenario y revirtió su administración. A pesar de la reactivación, un nuevo proyecto es por ahora poco viable por la falta de visión colaborativa de los grupos de interés: Concentración Deportiva de Pichincha, Municipio, Ministerio del Deporte, Deportivo Quito, clubes profesionales, empresarios artísticos, deportistas, entre otros

En esta reseña se analiza la posición de la CDP, propietario del estadio, a la luz de su rol como entidad de rectora del deporte formativo. En una segunda entrega se analizarán algunos aspectos determinantes para la construcción de un proyecto a largo plazo, examinando algunas experiencias en la región.

Algo de historia

En 1942 se creó un Comité del cual fue parte el primer alcalde de Quito, Jacinto Jijón y Caamaño, para analizar la construcción de un nuevo estadio que respondiese a la creciente demanda deportiva de la capital. El Estadio “Municipal” fue construido entre 1948 y 1951 con fondos del Municipio de Quito.

Conocida como “la jugada maestra”, el capitán Luis Arias presidente de CDP de aquella época, logró la permuta del nuevo Estadio Municipal a cambio de los terrenos del Estadio El Arbolito de propiedad de Concentración que se ubicaba en una de las zonas más privilegiadas de la capital en pleno corazón urbano y comercial de los años 50. Según la memoria de los 100 años de CDP, el 3 de octubre de 1966 mediante escritura pública el Municipio de Quito entrega a Concentración el Estadio avaluado en 20 millones de sucres y como parte de los acuerdos establecía algunos compromisos de parte de la entidad provincial. También en 1966 se emitió la ordenanza que otorgó los derechos de la publicidad al Deportivo Quito.

Este escenario ha sido testigo de grandes acontecimientos como la visita del Papa Juan Pablo II en 1985, la Copa América 1993 y la clasificación de nuestra selección al primer mundial en 2001. Desde 2010 se han barajado proyectos de renovación sin que ninguno de ellos haya podido concretarse por razones de carácter político. De los que tuvieron mayor repercusión se pueden destacar el proyecto de remodelación presentado en 2014 por el ministro del Deporte José Francisco Cevallos con un costo cercano a los 75 millones de USD y el complejo urbano “Arena Atahualpa” presentado por la CDP a inicios de 2020.

Otra mirada al rol de la Concentración Deportiva de Pichincha con los deportistas en el centro

La CDP es la entidad deportiva más grande del país con una trayectoria de más de 100 años en el deporte formativo. Es la matriz del deporte de Pichincha y uno de los semilleros de los deportistas de élite del Ecuador. De acuerdo a sus estatutos y a las competencias otorgadas por la ley del Deporte, su fin principal es planificar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo del deporte aficionado (amateur) en la provincia en todas las categorías y disciplinas. Además del fútbol, el estadio acoge actividades de boxeo, patinaje, y atletismo.

El dinero que genera el Estadio se considera como un ingreso de autogestión y es complementario a los fondos asignados desde el gobierno central para el sostenimiento de:

Más de 15 escenarios deportivos

Competencias y entrenamiento para más de10.000 atletas federados

36 filiales asociadas y 7 ligas cantonales

1 unidad educativa y 1 residencia

Aunque es cuestionable la falta de previsión de CDP en el mantenimiento y renovación de este y otros recintos deportivos, es probable que muchos de esos rubros estén destinados para fines deportivos. Los criterios de priorización que esta entidad ha aplicado en la ejecución de su presupuesto es un aspecto que no ha sido analizado en profundidad si se considera el volumen de actividad deportiva que maneja y que su fin último va más allá de la explotación de espacios deportivos. Son, por tanto, los deportistas los que deben tener mayor prioridad versus aquellos “Fanáticos VIP” que buscan comodidades en conciertos y los mismos clubes profesionales de fútbol.

Este análisis no buscar justificar la gestión que la entidad ha tenido en los últimos años, más bien plantea recomendaciones como la búsqueda de nuevos mecanismos que faciliten la diversificación de ingresos, asegurado la sostenibilidad financiera de la entidad en el tiempo. Una mirada contable más profunda también sería oportuna para identificar mecanismos de optimización que permitan aprovechar de mejor manera los recursos existentes, especialmente aquellos de origen público.

Es crucial para la Concentración volver a legitimar su liderazgo con base, una visión compartida y orientada el aseguramiento del deporte formativo en la provincia.