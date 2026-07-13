El histórico giro global para regular la Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial avanza hoy a un ritmo vertiginoso y transforma radicalmente el entorno global. Ante esta realidad apremiante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inauguró una cita histórica.

El encuentro, celebrado este seis de julio en Ginebra, marca el inicio formal del Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA . Su meta principal es construir un marco tecnológico seguro, justo y ético.

La urgencia de esta cita radica en la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico quede bajo el control de unos pocos. Por primera vez, todos los países se reúnen en torno a la misma mesa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una advertencia clara durante la sesión inaugural. “Ahora tenemos que convertir esta participación global en una acción global para una IA más segura”, afirmó el alto funcionario.

El debate ya no gira únicamente en torno a conceptos abstractos o éticos sobre la innovación responsable. La urgencia radica hoy en definir quiénes tendrán las herramientas técnicas para auditar y autorizar estos sistemas avanzados.

Una cancha inclinada

Hasta el momento, los marcos regulatorios de esta tecnología han sido diseñados predominantemente por las naciones con sectores más desarrollados. Los países industrializados concentran la infraestructura y la capacidad informática que sostiene la evolución digital.

Las cifras del entorno tecnológico actual reflejan una preocupante y profunda disparidad geográfica. Estados Unidos reúne el 75% de la capacidad de computación en superordenadores, frente a un distante 15% registrado por China.

El resto de los Estados del planeta asisten a esta transformación principalmente como usuarios expuestos a sus consecuencias directas. Esta asimetría condena a las economías en desarrollo a una severa brecha de capacidad y dependencia tecnológica.

El sur global toma la palabra

La cita de Ginebra busca corregir de manera definitiva este desequilibrio en el diseño de las políticas globales. Bajo el mandato de la Asamblea General de la ONU, cada delegación cuenta ahora con una representación equitativa en la mesa.

“El éxito colectivo estará definido por cada voz”, afirmó Egriselda López, representante de El Salvador y copresidenta del foro. Sus palabras reflejan la urgencia de dar un voto pleno a las regiones históricamente excluidas de estas decisiones.

Ya no basta con emitir guías generales de buena voluntad corporativa o diplomática. Las delegaciones exigen establecer variables operativas claras para evaluar el comportamiento de los modelos después de su despliegue masivo.

Prioridades sobre la mesa de debate

Los temas centrales de las jornadas incluyen la seguridad, la rendición de cuentas y una sólida supervisión humana. Estos ejes operativos buscan alinear la innovación con las normas del derecho internacional.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, indicó que el progreso debe ir de la mano de la dignidad humana. “Este Diálogo Global no trata simplemente de regular una tecnología”.

Desde la optimización de la salud hasta la agricultura, los sistemas informáticos ofrecen herramientas de alto impacto para la sociedad. Una gestión responsable tiene el potencial de acelerar las metas de desarrollo sostenible.

Un clamor por la verdadera inclusión

La brecha digital sigue representando un obstáculo crítico para el desarrollo de un marco regulatorio de carácter universal. Cerca de 2200 millones de personas viven todavía excluidas del entorno digital global.

Para la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Doreen Bogdan-Martin, resulta vital que la cooperación avance junto a la tecnología. Solo así se garantizará que la innovación incluya verdaderamente a la población históricamente postergada.

Por su parte, el director general de la Unesco advirtió sobre la urgencia de proteger el rico patrimonio de la humanidad. Khaled El-Enany sostuvo que la IA debe “proteger esta diversidad en lugar de menoscabarla”.

Evidencia científica frente al cambio

El debate político en Suiza cuenta con el sustento técnico del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA . Este cuerpo de análisis está integrado por 40 científicos y expertos de todas las regiones, seleccionados entre 2600 candidaturas.

Su informe preliminar advierte de manera directa que las medidas de protección actuales no pueden seguir el ritmo de las capacidades del software. La velocidad del despliegue comercial supera ampliamente la capacidad de respuesta de los Estados.

El enviado especial para tecnologías digitales, Amandeep Singh Gill, calificó el inicio de estas reuniones como un hito multilateral. “Hoy, por primera vez, ambos se unen, convirtiendo el seis de julio en un punto de inflexión”, recalcó el experto.

Hacia un bien público mundial

Los delegados coinciden en que este diálogo no puede reducirse a un evento aislado o a un catálogo de buenas intenciones. Se requiere una estructura firme que dé continuidad a los esfuerzos normativos globales.

La representación de Estonia señaló que debemos utilizar el poder de convocatoria de la ONU . “El primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA en Ginebra debe convertirse en el momento San Francisco de la IA”, afirmó Rein Tammsaar.

El objetivo final es consolidar la tecnología avanzada como un verdadero bien público que beneficie a toda la humanidad. Esto asegurará que sea segura desde su concepción, incorporando una supervisión humana efectiva.

La sociedad civil y la academia tienen la responsabilidad de vigilar que los compromisos asumidos no queden en letra muerta. Legislar sobre modelos algorítmicos no es una labor exclusiva de corporaciones transnacionales.

Es, fundamentalmente, un ejercicio de soberanía ciudadana que moldeará los derechos de las próximas décadas. La ONU ha abierto un canal necesario; asegurar su efectividad futura es ahora un deber compartido.