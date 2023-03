Habrá Menos Crédito

En febrero la banca captó depósitos por USD240 millones y prestó algo más, USD263 millones. Este año prestará sólo lo que capte. En cambio, el año pasado prestó mucho más ya que en 2020 y 2021 frenó el crédito, tanto por la pandemia como por la amenaza del candidato Arauz de tomarse USD1 mil millones de nuestro depósitos que la banca tiene en el Banco Central y repartirlo entre sus seguidores. En 2022 con Aráuz y la pandemia en el retrovisor, los bancos prestaron USD2 mil millones más de lo que captaron.

Ya no hay exceso de reservas. Los depósitos no van a crecer tan fuertemente como en 2022. Afectará negativamente el deterioro de la situación fiscal. Hay una drástica reducción de la renta petrolera, ya que baja el precio del petróleo, cae la producción con el sabotaje de activistas indígenas y falta de inversión, y crece el consumo de combustibles subsidiados. Va a haber atrasos en los pagos del Estado. Y como lo que paga el Estado va a cuentas en la banca privada, no aumentarían tanto los depósitos y por lo tanto tampoco el crédito. Y si el fisco, como es probable, le requerirá crédito a la banca privada, para prestarle al gobierno la banca tendrá que reducir el crédito a privados.

Para prestar más, la banca podría obtener créditos en el exterior. Pero dada la crisis financiera el crédito de la banca privada internacional está escaso y caro.

La banca busca captar más depósitos pagando una tasa atractiva de interés. Esa mayor costo se pasa a la tasa para créditos. Pero hay tasas máximas legales por sector económico, que en un entorno de dinero caro, desestimulan el crédito a sectores empresariales, que tiene las tasas máximas menores. En febrero, el crédito de consumo creció en USD161 millones, y el empresarial en sólo $56 millones. Las autoridades monetarias entienden el problema y tienen la facultad de elevar las tasas máximas. Pero saben que políticamente no es viable.

Bajo estas circunstancias, este año el crédito de consumo estaría caro, y el empresarial escaso.